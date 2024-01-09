長者免費健檢 花蓮開跑

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
今年整合式篩檢活動內，除免費長者健康檢查，還有免費成人健康檢查、四大癌症篩檢（子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌）、及B、C型肝炎篩檢等。圖／花蓮縣衛生局提供
今年整合式篩檢活動內，除免費長者健康檢查，還有免費成人健康檢查、四大癌症篩檢（子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌）、及B、C型肝炎篩檢等。圖／花蓮縣衛生局提供

花蓮縣衛生局規畫在13鄉鎮市衛生所巡迴81場社區健檢活動，前進社區、部落提供篩檢服務。即日起凡設籍花蓮縣65歲以上長者，或55歲以上原住民長者，均可免費健檢。衛生局長朱家祥說，截至去年受惠長者共10萬9365人次，民眾可就近至衛生所或有合約的9家醫院接受服務。

衛生局表示，長者健檢項目包含肝功能、甲狀腺功能、貧血及微量元素維生素D、B12檢測外，今年新增葉酸檢查；長者回診看報告時，醫師依健檢報告給予衛教與轉介治療，為民眾健康把關。今年推出的整合式篩檢，除免費長者健檢，還有免費成人健檢和子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌四大癌症篩檢，以及B、C型肝炎篩檢等。

研究顯示，缺乏維生素B12及葉酸，易增加心血管疾病及缺血性貧血風險；年長者肌膚合成維生素D效率較差，加上長時間待在家或飲食攝取不足等，易造成骨質疏鬆及骨折。

朱家祥提醒，健檢異常的長輩們，可從食物中海鮮、雞蛋、乳製品、蔬菜（蘆筍、甘藍等）、深綠色葉菜（菠菜、芥菜等）、補充葉酸及曬太陽著手，保持均衡多元飲食習慣，加上定期追蹤，可提升整體健康狀況。

衛生局 健檢 衛生所

延伸閱讀

影／花蓮婦疑「鬼切」3車道左轉 遭小貨車追撞亡

花蓮女騎士橫越2車道左轉遭貨車撞倒拖行 送醫不治

全縣13鄉鎮81巡迴場次 花蓮長者免費健康檢查開跑

術後首談病情 王欣儀自曝罹癌第二期：有轉移

相關新聞

原民會千萬經費 價購台糖土地還族人

台糖公司在一九四六年接收日治時期製糖會社土地，其中有許多本屬原住民，族人卻要向台糖承租的土地。原民會編列價購台糖土地經費...

宜市增10處垃圾巡迴收運站 15日起日間可倒垃圾

宜蘭市公所昨天宣布收運垃圾新政策，除目前晚上收運11條清運路線，15日起另增設10處垃圾巡迴定點收運。

長者免費健檢 花蓮開跑

花蓮縣衛生局規畫在13鄉鎮市衛生所巡迴81場社區健檢活動，前進社區、部落提供篩檢服務。即日起凡設籍花蓮縣65歲以上長者，...

「等了一輩子」原民會價購台糖土地1.44公頃歸還原民

台糖公司在1946年接收日據時期製糖會社土地，其中有許多原屬原住民土地，族人卻要向台糖承租使用。原民會編列價購台糖土地經...

基隆鄭文婷批對手真權貴假清高 林沛祥回擊無品、無恥

民進黨基隆市立委候選人鄭文婷今指控對手、國民黨候選人林沛祥，營造40歲買房也要貸款的平民假面形象，她據以製作的文宣也因林...

好消息！宜蘭市新設10處巡迴垃圾收運站 方便民眾白天倒

宜蘭市人口多，每天產生垃圾量也多，市公所今宣布收運垃圾新政策，除了晚上原有的收運路線外，另增設10處巡迴定點收運服務，每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。