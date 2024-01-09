長者免費健檢 花蓮開跑

花蓮縣衛生局規畫在13鄉鎮市衛生所巡迴81場社區健檢活動，前進社區、部落提供篩檢服務。即日起凡設籍花蓮縣65歲以上長者，或55歲以上原住民長者，均可免費健檢。衛生局長朱家祥說，截至去年受惠長者共10萬9365人次，民眾可就近至衛生所或有合約的9家醫院接受服務。

衛生局表示，長者健檢項目包含肝功能、甲狀腺功能、貧血及微量元素維生素D、B12檢測外，今年新增葉酸檢查；長者回診看報告時，醫師依健檢報告給予衛教與轉介治療，為民眾健康把關。今年推出的整合式篩檢，除免費長者健檢，還有免費成人健檢和子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌四大癌症篩檢，以及B、C型肝炎篩檢等。

研究顯示，缺乏維生素B12及葉酸，易增加心血管疾病及缺血性貧血風險；年長者肌膚合成維生素D效率較差，加上長時間待在家或飲食攝取不足等，易造成骨質疏鬆及骨折。

朱家祥提醒，健檢異常的長輩們，可從食物中海鮮、雞蛋、乳製品、蔬菜（蘆筍、甘藍等）、深綠色葉菜（菠菜、芥菜等）、補充葉酸及曬太陽著手，保持均衡多元飲食習慣，加上定期追蹤，可提升整體健康狀況。