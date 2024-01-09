原民會千萬經費 價購台糖土地還族人

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
原民會主委夷將‧拔路兒（右）昨會勘花蓮壽豐鄉和平部落價購的土地。記者王思慧／攝影
原民會主委夷將‧拔路兒（右）昨會勘花蓮壽豐鄉和平部落價購的土地。記者王思慧／攝影

台糖公司在一九四六年接收日治時期製糖會社土地，其中有許多本屬原住民，族人卻要向台糖承租的土地。原民會編列價購台糖土地經費五一○○萬元，歸還一點四四公頃土地給族人，保障居住及土地權利，其中花蓮縣有廿二戶、面積約○點七公頃。七旬族人高興地說，「等了一輩子，土地終於能拿回來」。

原民會主委夷將．拔路兒，昨天會勘花蓮壽豐鄉和平部落四戶價購土地，主持「價購台糖土地座談會」。他表示，早在一九八八年發起第一次「還我土地」運動時，就有很多長輩說，土地是祖先原來居住、耕種的地方，地主卻變成台糖，每年平均繳約二至三萬元租金。

夷將指出，日治時代開放申請時，有些族人認為有居住、耕作事實，而且申請後要繳稅，就沒有申請；也有一部分人來不及申請，土地最後被充公，轉移到製糖會社，國民政府來台接管後變成台糖土地。

原民會指出，行政院去年七月同意辦理價購台糖土地計畫，花蓮縣相關土地分布在鳳林、新城、壽豐、光復四鄉鎮。今年九月將完成增畫編原住民保留地，十二月底前完成所有權移轉登記，將土地還給族人。

「等了一輩子。」七十三歲的平和部落頭目吳阿圳（Komod) 說，過去長輩因對土地相關權益不了解，錯過登記時機，非常感謝原民會協助，讓他要回屬於自己的土地。

花蓮 原住民 長輩

延伸閱讀

看好台積電高雄設廠效益 國揚攜手藏美砸逾9億布局高大特區

原民會編列預算價購台糖土地 歸還1.44公頃給族人

「等了一輩子」原民會價購台糖土地1.44公頃歸還原民

高嘉瑜諷李彥秀擁有美國加州豪宅

相關新聞

原民會千萬經費 價購台糖土地還族人

台糖公司在一九四六年接收日治時期製糖會社土地，其中有許多本屬原住民，族人卻要向台糖承租的土地。原民會編列價購台糖土地經費...

宜市增10處垃圾巡迴收運站 15日起日間可倒垃圾

宜蘭市公所昨天宣布收運垃圾新政策，除目前晚上收運11條清運路線，15日起另增設10處垃圾巡迴定點收運。

長者免費健檢 花蓮開跑

花蓮縣衛生局規畫在13鄉鎮市衛生所巡迴81場社區健檢活動，前進社區、部落提供篩檢服務。即日起凡設籍花蓮縣65歲以上長者，...

「等了一輩子」原民會價購台糖土地1.44公頃歸還原民

台糖公司在1946年接收日據時期製糖會社土地，其中有許多原屬原住民土地，族人卻要向台糖承租使用。原民會編列價購台糖土地經...

基隆鄭文婷批對手真權貴假清高 林沛祥回擊無品、無恥

民進黨基隆市立委候選人鄭文婷今指控對手、國民黨候選人林沛祥，營造40歲買房也要貸款的平民假面形象，她據以製作的文宣也因林...

好消息！宜蘭市新設10處巡迴垃圾收運站 方便民眾白天倒

宜蘭市人口多，每天產生垃圾量也多，市公所今宣布收運垃圾新政策，除了晚上原有的收運路線外，另增設10處巡迴定點收運服務，每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。