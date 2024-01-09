原民會千萬經費 價購台糖土地還族人

台糖公司在一九四六年接收日治時期製糖會社土地，其中有許多本屬原住民，族人卻要向台糖承租的土地。原民會編列價購台糖土地經費五一○○萬元，歸還一點四四公頃土地給族人，保障居住及土地權利，其中花蓮縣有廿二戶、面積約○點七公頃。七旬族人高興地說，「等了一輩子，土地終於能拿回來」。

原民會主委夷將．拔路兒，昨天會勘花蓮壽豐鄉和平部落四戶價購土地，主持「價購台糖土地座談會」。他表示，早在一九八八年發起第一次「還我土地」運動時，就有很多長輩說，土地是祖先原來居住、耕種的地方，地主卻變成台糖，每年平均繳約二至三萬元租金。

夷將指出，日治時代開放申請時，有些族人認為有居住、耕作事實，而且申請後要繳稅，就沒有申請；也有一部分人來不及申請，土地最後被充公，轉移到製糖會社，國民政府來台接管後變成台糖土地。

原民會指出，行政院去年七月同意辦理價購台糖土地計畫，花蓮縣相關土地分布在鳳林、新城、壽豐、光復四鄉鎮。今年九月將完成增畫編原住民保留地，十二月底前完成所有權移轉登記，將土地還給族人。

「等了一輩子。」七十三歲的平和部落頭目吳阿圳（Komod) 說，過去長輩因對土地相關權益不了解，錯過登記時機，非常感謝原民會協助，讓他要回屬於自己的土地。