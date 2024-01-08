基隆鄭文婷批對手真權貴假清高 林沛祥回擊無品、無恥

民進黨基隆市立委候選人鄭文婷今指控對手、國民黨候選人林沛祥，營造40歲買房也要貸款的平民假面形象，她據以製作的文宣也因林陣營施壓，無法派報發送。林沛祥說，不會隨之起舞，基隆人受夠了無良候選人，濫用社會資源不實指控；施壓的說法也是無中生有，讓人啼笑皆非。

鄭文婷今天和民進黨不分區立委提名人范雲在立法院舉辦記者會，鄭說，日前揭發林沛祥家族資產暴增，林僅表示監院已核實，完全沒說明，只會含糊其詞，說是民進黨選舉奧步。因此今天揭露更多事實，讓大眾看清楚林沛祥真權貴、假清高的真面目。

范雲表示，公職人員依法申報財產，如果故意隱匿財產、申報不實要受罰。林沛祥今年財產申報消失的3筆土地及4筆建物，包括從某家建商取得的資產，合理懷疑是為了避免家族跟建商之間的關係被發現，因此今年申報故意隱匿。

鄭文婷說，林沛祥在爸爸、前基隆市長林水木的「傳授」下，20歲就成為「地王」，明明是不動產所有人卻刻意隱瞞，還營造40歲買房也要貸款的平民假面形象。林家在基隆盤踞40年，資產從幾百萬到上億元，基隆人吃盡林氏家族的虧。

鄭文婷還舉出林水木擔任市長任內核定，有圖利建商嫌疑的建案，導致基隆現在交通問題叢生，呼籲基隆人不要讓林家繼續在基隆累積資產，支持平民出身的她為基隆建設努力。

鄭文婷說，她具名製作的「揭穿林沛洋公子哥假清高的真面目」文宣品，派報業者原本同意派送，昨天卻說無法承攬，因為「派報員不派」，質疑是基隆市長謝國樑和林沛祥聯手，逼迫警察成為選戰打手的伎倆，政治玩過頭只會被人民唾棄。

對於鄭文婷點名批評，基市府發言人余治明表示，「無意義的政治口水，不予回應」。

林沛祥也說，不會隨之起舞，隨她胡鬧。基隆市受夠了無良候選人，濫用社會資源，在立法院做出不實指控。立委選舉不是參加泥巴摔角戰，他希望用政見跟對手一決勝負，為基隆的未來做些事情，改善基隆人的生活。