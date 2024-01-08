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好消息！宜蘭市新設10處巡迴垃圾收運站 方便民眾白天倒

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市長陳美玲與環保局長許嘉琦（右一）說明，市公所清潔隊從本月15日起，新設10處巡迴收運站，方便民眾可以在白天倒垃圾。圖／市公所提供
宜蘭市長陳美玲與環保局長許嘉琦（右一）說明，市公所清潔隊從本月15日起，新設10處巡迴收運站，方便民眾可以在白天倒垃圾。圖／市公所提供

宜蘭市人口多，每天產生垃圾量也多，市公所今宣布收運垃圾新政策，除了晚上原有的收運路線外，另增設10處巡迴定點收運服務，每處據點停留20分鐘，方便晚上無法倒垃圾的民眾可在指定時段前往收運點，把垃圾、回收、廚餘分別投入垃圾車或回收車、廚餘桶。

市公所表示，清潔隊每月平均載運2300至2400公噸垃圾到環保局利澤焚化廠，近年來隨著社區住宅建案增多，人口數也不斷上升，原本晚間收運11條清運路線及白天定點收運已日漸飽和，所以市公所從1月15日起，實施日間垃圾巡迴定點收運，服務晚上無法倒垃圾的民眾，同時也部分調整原本11條收運路線時間，達到分流作業。

巡迴定點收運垃圾作業設置10處收運點，由一輛垃圾車、一輛資源回收車配合執行，每據點停留20分鐘，巡迴定點僅收家戶垃圾。

10處巡迴收運垃圾時間地點：7點30分在喜互惠慈安店，8點10分在黎明國小家長接送區（陽明二路79號對面），8點50分在中興路與成功路口，9點30分在宜蘭橋北岸引道，10點10分在得意樓文化路停車場（文化路73號前），10點50分在舊城南路與舊城西路（化龍ㄧ村旁），12點30分在泰山路155號對面（南屏國小），13點10分在金七結福德廟，13點50分在嵐峰路二段與進士一路口，14點30分在新福宮。

市長陳美玲表示，為了服務便民，市公所在過年前新設日間10處定點收取垃圾、回收物及廚餘，感謝金七結福德廟、新福宮、喜互惠慈安店、得意樓餐廳願意提供場地，也請市民配合在清潔隊員引導下倒垃圾、廚餘及回收物，方便你我，讓清運作業更順暢。

宜蘭市公所今天宣布新政策，從本月15日起新設10處巡迴收運站，方便民眾可以在白天倒垃圾。圖／市公所提供
宜蘭市公所今天宣布新政策，從本月15日起新設10處巡迴收運站，方便民眾可以在白天倒垃圾。圖／市公所提供
宜蘭市長陳美玲說明，公所清潔隊從本月15日起，新設10處巡迴收運站，方便民眾可以在白天倒垃圾。圖／市公所提供
宜蘭市長陳美玲說明，公所清潔隊從本月15日起，新設10處巡迴收運站，方便民眾可以在白天倒垃圾。圖／市公所提供
宜蘭市公所從本月15日起，新設的10處巡迴收運站，方便民眾可以在白天倒垃圾。圖／市公所提供
宜蘭市公所從本月15日起，新設的10處巡迴收運站，方便民眾可以在白天倒垃圾。圖／市公所提供

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