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今年先不裁撤！台東縣府出手助鹿野鄉內小學設幼幼班

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
受少子化及小學廣設附幼影響，金峰鄉立幼兒園今年起裁撤，另外鹿野鄉幼也有裁撤壓力，經過地方討論，今年先維持招生。記者徐白櫻／攝影
受少子化及小學廣設附幼影響，金峰鄉立幼兒園今年起裁撤，另外鹿野鄉幼也有裁撤壓力，經過地方討論，今年先維持招生。記者徐白櫻／攝影

台東鹿野鄉立幼兒園面臨裁撤，2至3歲孩童入學成棘手問題，經地方開會決議今年先持續招收新生，長遠考量仍須縣府協助鄰近小學新增幼幼班。教育處表示，幼幼班有相關條件限制，並非每所都適合，已著手盤整資源，會做好轉銜準備。目前全縣仍有9所鄉鎮市立幼兒園。

近年東河鄉、金鋒鄉立幼兒園陸續裁撤，幼兒轉讀鄰近幼兒園。考量鹿野鄉內5所小學皆設幼兒園，鄉代會去年決議要求113學年起停招新生（幼幼班），舊生按規定讀至畢業為止，年省700萬經費。

此決議倉促，鹿野全鄉國小附幼未設幼幼班，全鄉35名幼兒今年馬上面臨無法入學問題，鹿野公所日前邀集家長召開說明會，家長強烈反彈。鄉長李維順說，尊重地方意見今年仍繼續招收新生，今年不裁撤，會跟代表會溝通取得諒解。

李維順表示，裁撤是未來不得不面對的難題，必須做好配套措施，希望縣府協助在溪南與溪北各擇一所小學設立幼幼專班，必要時公所可無償撥用娃娃車及司機人力，落實幼幼班幼童在地成長、在地照顧，讓孩童就學無縫接軌。

教育處回應，幼幼班內要設廁所，另外有關洗手台、尿布台及馬桶等設置也要符合規定，必須進一步盤整才能決定增班學校，至少需要半年時間。另依據「偏遠地區學校教育發展條例」，附幼仍有餘額者，可招收滿2歲幼兒，不受幼保人員比例限制，短時間內若銜接不上，除台東市外，其餘鄉鎮學校附幼都可據此規定招收2至3歲幼兒。

幼兒園 小學 馬桶

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