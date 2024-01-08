全縣13鄉鎮81巡迴場次 花蓮長者免費健康檢查開跑
花蓮縣衛生局為照顧長者健康，於13鄉鎮市衛生所巡迴81場次社區健檢活動，醫療團隊前進社區、部落提供篩檢服務，過去有10萬人次受惠。即日起凡設籍花蓮縣65歲以上長者，或55歲以上原住民長者，均可免費享有長者健康檢查，如發現有異常，可提早治療。
衛生局表示，長者健檢項目包含血液、糖化血色素、肝功能、甲狀腺功能檢查、貧血及微量元素維生素D、B12檢測外，今年新增葉酸檢查項目；在長者回診看報告時，醫師依健檢報告結果給予衛教與轉介治療，為民眾健康把關。
研究顯示，缺乏維生素B12及葉酸，容易增加心血管疾病及缺血性貧血的風險；年長者肌膚合成維生素D效率較差，加上長時間待在家或飲食攝取不足等，容易造成骨質疏鬆及骨折。
衛生局長朱家祥提醒健檢異常的長輩們，可從食物中海鮮、雞蛋、乳製品、蔬菜（蘆筍、甘藍）、深綠色葉菜（菠菜、芥菜）、補充葉酸及曬太陽著手，保持均衡多元的飲食習慣，加上定期追蹤，可提升整體健康狀況。
朱家祥表示，截至2023年受惠長者高達10萬9365人次，透過健檢了解縣內長者健康狀況，鼓勵鄉親關心自己與家人的健康，請定期做健康檢查，民眾可就近至衛生所，或與衛生局訂有合約的花蓮縣轄內9家醫院接受服務。
另外，今年推出的整合式篩檢活動內容，除了免費長者健康檢查，還有免費成人健康檢查、四大癌症篩檢（子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌）、及B、C型肝炎篩檢等。符合條件民眾請攜帶身份證及健保卡，接受免費健檢服務，相關資訊可至花蓮縣衛生局網站查詢。
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