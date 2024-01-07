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國門廣場開放選舉造勢 基市府：保障民眾表達意見權益

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民進黨陣營明晚在基隆市國門廣場舉辦「信賴基隆選前之夜」，今天在廣場搭設舞台和15頂大帳棚。記者邱瑞杰／攝影
民進黨陣營明晚在基隆市國門廣場舉辦「信賴基隆選前之夜」，今天在廣場搭設舞台和15頂大帳棚。記者邱瑞杰／攝影

民進黨明晚在基隆市國門廣場舉辦「信賴基隆選前之夜」，今天在廣場搭設舞台和15頂大帳棚。國門廣場首度開放舉辦政治性活動，引人關注。市府今天表示，警方依照集會遊行法許可這場活動舉辦，保障民眾表達意見的權益。

立委選舉13日投票，各候選人陣營卯足全力拜票、固票，爭取勝出。國民黨4日在安樂路舊麵粉廠舉辦「團結勝利大會」，為總統、副總統候選人侯友宜、趙少康和立委候選人林沛祥營造勝選氣勢。

民進黨明晚在國門廣場造勢，蔡英文總統、總統候選人賴清德、前行政院長蘇貞昌等人出席，拉抬總統選情，並號召選民支持立委候選人鄭文婷，成功接棒立委蔡適應，進入國會。

無黨籍立委候選人王醒之今天上午前往七堵南興市場拜票，中午參與基隆在地社團活動，下午出動機車隊掃街拜票。另3名候選人邱紹祐、黃傑陽和謝海菁也各自拉宣傳參政理念，尋求民眾支持。

「信賴基隆選前之夜」明晚登場，中央氣象署天氣預報下雨機率40%，工作人員今早起在國門廣場搭設舞台，並在舞台前方區域共設立15頂大型帳棚。

前年基隆市長選舉期間，時代力量候選人陳薇仲有意在國門廣場放置「肥皂箱」對過往民眾演講，遭警方制止。對比民進黨明晚可以在國門廣場造勢，陳薇仲質疑市府「雙重標準」，民進黨主政的前市府大開民主倒車。

基隆市政府發言人余治明說，市府對於集會遊行盡量採取開放的態度，保障民眾表達意見的權益。明晚在國門廣場舉辦的活動，是由基隆市警局依照集遊法許可，申請人並有義務維持人員安全與景觀維護工作。

民進黨陣營明晚在基隆市國門廣場舉辦「信賴基隆選前之夜」，今天在廣場搭設舞台和15頂大帳棚。記者邱瑞杰／攝影
民進黨陣營明晚在基隆市國門廣場舉辦「信賴基隆選前之夜」，今天在廣場搭設舞台和15頂大帳棚。記者邱瑞杰／攝影
民進黨陣營明晚在基隆市國門廣場舉辦「信賴基隆選前之夜」，今天在廣場搭設舞台和15頂大帳棚。記者邱瑞杰／攝影
民進黨陣營明晚在基隆市國門廣場舉辦「信賴基隆選前之夜」，今天在廣場搭設舞台和15頂大帳棚。記者邱瑞杰／攝影

民進黨 拜票

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