快訊

好天氣掰！今晚東北季風增強2地轉濕涼 明北部一口氣降6度

許信良胞弟現身藍營小雞造勢 提1事批賴清德：沒能力當總統

羽田機場事故不斷…又傳日航地面車擦撞海保機 機翼邊緣出現裂痕

宜蘭縣立委選舉首場公辦政見會 5人激烈交戰流彈四射

聯合報／ 記者陳敬丰戴永華／宜蘭即時報導
無黨籍候選人林錦坤比較晚到，抽中政見會發言1號。記者陳敬丰／攝影
無黨籍候選人林錦坤比較晚到，抽中政見會發言1號。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣立委選舉首場公辦政見會，5人激烈交戰流彈四射，民進黨陳俊宇的農舍違建被無黨林錦坤及國民黨黃琤婷攻擊，陳俊宇批黃琤婷的議會質詢率10%，黃琤婷反譏陳俊宇質詢率17%，民眾黨陳琬惠批藍打綠，台灣基進林意評呼籲支持本土在野監督角色的候選人。

除了制度救世島邱介勲未出席，其餘候選人到場，抽中1號發言林錦坤砲口針對陳俊宇，批評對手早年向政府申請補助興建楊桃集貨場給產銷班使用，使用期限未到，陳自蓋違建涉犯竊佔罪，踐踏清廉勤政愛鄉土的這塊招牌，他以「白賊七」形容陳俊宇本來就很黑了，不用一再說別人抹黑，別以為喊出總統一票，你就能得一票。

陳琬惠提出「南港向東移，發展軟體業」等參選政見，她說，盼在藍綠外有第三個選擇，疫苗快篩等民生必須品缺乏，藍綠輪流執政後台灣人過得好嗎？民進黨在宜蘭當立委12年來，建設沒做好，是執行力問題嗎？黃琤婷與陳俊宇互批質詢率低，五十步笑百步，宜蘭不能被藍綠綁架，請支持有經驗及有執行力的候選人。

林意評強調支持本土監督的台灣基進在野黨，宜蘭縣在民主前輩努力下開創民主佳績，需要年輕人來接棒，柯文哲創立的台灣民眾黨是盜用民族運動前輩蔣渭水的台灣民眾黨，柯又說自己是進化版的陳定南，聽了刺耳，不但說自己墨綠，又提兩岸一家親，沒有原則；他批評侯友宜說，接受「合乎中華民國憲法的九二共識」，質問黃琤婷要如何解讀？

黃琤婷一上台就問民眾8年來過得好嗎？油電漲及房價漲，低薪生活，疫情期間排隊買口罩的不人道對待，很多人都有過無薪假，執政黨所作為讓人民受夠了，他批評陳俊宇農舍違建、論文涉抄襲，與imb詐團首腦是同一個聯誼會；陳俊宇是質詢率17%的懶惰議員陳楊桃，奉勸游錫堃院長替這種人站台背書，不要毀了清譽，其實她沒有很藍很綠，民主機制下執政做不好，就該政黨輪替。

陳俊宇「一打三」，他回應林錦坤，地檢署針對楊桃集貨場案已經不起訴或簽結，反問黃琤婷在議會質詢率10%，能勝任立委一早就要登記發言嗎？堅持重啟核四，對宜蘭安全嗎？黃琤婷抹黑他的看板都用問號，拿不出證據，要求黃道歉；他反問陳琬惠，柯形容自己是進化版陳定南，卻在新竹買農地炒地皮，認同這種行為嗎？

宜蘭縣首場立委選舉公辦政見會，左起黃琤婷、林意評、陳琬惠、陳俊宇。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣首場立委選舉公辦政見會，左起黃琤婷、林意評、陳琬惠、陳俊宇。記者陳敬丰／攝影

2024選舉 2024立委選舉

延伸閱讀

政見會獲黃琤婷贈外號「陳楊桃」　陳俊宇：我很訝異

黃琤婷批陳俊宇大量布條「政治汙染校園」綠營：已拆除

「黃琤婷當選 韓國瑜就當院長」 藍營拚宜蘭關鍵一席

陳俊宇捲論文風波遭3人圍攻 綠陣營批抹黑要對手退選

相關新聞

為藍營立委站台 綠營創黨元老許國泰親曝支持國民黨原因

國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐今天下午在新竹孔廟舉行選前黃金周造勢，不僅前總統馬英九到場助選，甚至邀請到民進黨創黨元老、前...

遭蔡正元指台大碩論涉抄襲 林靜儀錄雙語影片回擊：專有名詞怎拆開寫？

選戰倒數一周，台中市第二選區激戰，國民黨前立委蔡正元今在臉書發文指，尋求連任的民進黨立委林靜儀台大論文涉抄襲。林靜儀以自...

宜蘭縣立委選舉首場公辦政見會 5人激烈交戰流彈四射

宜蘭縣立委選舉首場公辦政見會，5人激烈交戰流彈四射，民進黨陳俊宇的農舍違建被無黨林錦坤及國民黨黃琤婷攻擊，陳俊宇批黃琤婷...

賴品妤將曝一槍斃命證據？廖先翔酸：玻璃珠不會變鑽石

今天是選前最後一個黃金周末，汐止激戰區選情緊繃，民進黨總統候選人賴清德今天七度為第12選區立委候選人賴品妤輔選，賴品妤說...

新北立委十選區衝選情 蕭美琴陪吳琪銘三峽車掃、農會也來加持

今天下午民進黨副總統候選人蕭美琴陪同十選區立委候選人吳琪銘車隊掃街，吳琪銘也找來三峽農會理事長蘇俊龍、新北市農會常務監...

北市立委選舉／許淑華影片邀李正皓出演 徐巧芯笑回：兩人談戀愛？

距離2024大選倒數一周，民進黨台北市北松山、信義立委候選人許淑華昨公布影片，邀來李正皓出演，影片中，李正皓說，「選上不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。