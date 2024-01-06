宜蘭縣立委選舉首場公辦政見會，5人激烈交戰流彈四射，民進黨陳俊宇的農舍違建被無黨林錦坤及國民黨黃琤婷攻擊，陳俊宇批黃琤婷的議會質詢率10%，黃琤婷反譏陳俊宇質詢率17%，民眾黨陳琬惠批藍打綠，台灣基進林意評呼籲支持本土在野監督角色的候選人。

除了制度救世島邱介勲未出席，其餘候選人到場，抽中1號發言林錦坤砲口針對陳俊宇，批評對手早年向政府申請補助興建楊桃集貨場給產銷班使用，使用期限未到，陳自蓋違建涉犯竊佔罪，踐踏清廉勤政愛鄉土的這塊招牌，他以「白賊七」形容陳俊宇本來就很黑了，不用一再說別人抹黑，別以為喊出總統一票，你就能得一票。

陳琬惠提出「南港向東移，發展軟體業」等參選政見，她說，盼在藍綠外有第三個選擇，疫苗快篩等民生必須品缺乏，藍綠輪流執政後台灣人過得好嗎？民進黨在宜蘭當立委12年來，建設沒做好，是執行力問題嗎？黃琤婷與陳俊宇互批質詢率低，五十步笑百步，宜蘭不能被藍綠綁架，請支持有經驗及有執行力的候選人。

林意評強調支持本土監督的台灣基進在野黨，宜蘭縣在民主前輩努力下開創民主佳績，需要年輕人來接棒，柯文哲創立的台灣民眾黨是盜用民族運動前輩蔣渭水的台灣民眾黨，柯又說自己是進化版的陳定南，聽了刺耳，不但說自己墨綠，又提兩岸一家親，沒有原則；他批評侯友宜說，接受「合乎中華民國憲法的九二共識」，質問黃琤婷要如何解讀？

黃琤婷一上台就問民眾8年來過得好嗎？油電漲及房價漲，低薪生活，疫情期間排隊買口罩的不人道對待，很多人都有過無薪假，執政黨所作為讓人民受夠了，他批評陳俊宇農舍違建、論文涉抄襲，與imb詐團首腦是同一個聯誼會；陳俊宇是質詢率17%的懶惰議員陳楊桃，奉勸游錫堃院長替這種人站台背書，不要毀了清譽，其實她沒有很藍很綠，民主機制下執政做不好，就該政黨輪替。

陳俊宇「一打三」，他回應林錦坤，地檢署針對楊桃集貨場案已經不起訴或簽結，反問黃琤婷在議會質詢率10%，能勝任立委一早就要登記發言嗎？堅持重啟核四，對宜蘭安全嗎？黃琤婷抹黑他的看板都用問號，拿不出證據，要求黃道歉；他反問陳琬惠，柯形容自己是進化版陳定南，卻在新竹買農地炒地皮，認同這種行為嗎？ 宜蘭縣首場立委選舉公辦政見會，左起黃琤婷、林意評、陳琬惠、陳俊宇。記者陳敬丰／攝影

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