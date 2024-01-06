日本盛岡北高等學校拜訪花蓮市公所 相約教育交流
日本岩手縣立盛岡北高等學校為紀念成立50週年，副校長寒河江研哉率團拜會花蓮市公所，規劃明年安排10多名學生來台海外研修。花蓮市長魏嘉彥表示，會全力協助。
花蓮市與盛岡市締結友好城市第5年，寒河江研哉5日率團拜會花蓮市公所。寒河江研哉表示，校方規劃明年帶領10餘名學生進行海外研修活動，希望能拜訪花蓮，與當地孩子交流、體驗特有原住民文化，感受台灣的熱情與人情味。
魏嘉彥先對日本近日發生的地震及意外事故表達關心，並表示會全力協助研修活動，讓學生在花蓮留下難忘回憶。希望透過國際間交流，讓更多人認識花蓮的山海之美，藉由教育、體育等互動，加深兩市情誼，也讓花蓮市民更認識友好城市。
魏嘉彥說，台灣與日本關係密切，尤其花蓮市在日本有盛岡市及釧路市2個友好城市、與那國町及高千穗町2個姊妹市，也將於1月底與伊佐市簽署友好交流協定，再添國際城市外交版圖。
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