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原民會購回台糖地 歸還族人1.44公頃

聯合報／ 記者古和純／台東報導
行政院原民會土地管理處長杜張梅莊（右）視察要價購的台糖土地，將畫編原住民保留地，年底前完成所有權移轉登記。記者古和純／攝影
行政院原民會土地管理處長杜張梅莊（右）視察要價購的台糖土地，將畫編原住民保留地，年底前完成所有權移轉登記。記者古和純／攝影

行政院原民會土地管理處長杜張梅莊昨率團隊視察台東市區所欲價購的土地，並在台東縣府舉辦「價購台糖土地座談會」。杜張梅莊表示，今年九月將完成畫編一點四四公頃原住民保留地，並在年底前完成所有權移轉登記。

據悉，台糖公司一九四六年接收日治時期製糖會社土地，其中有許多原屬原住民族人已使用土地，但族人卻要向台糖公司承租才能使用，影響原住民生計及居住問題。

「住在自己世代居住的土地上，還得年繳租金給台糖公司！」台東豐里地區的阿美族部落主席李金發表示，這幾年租金調漲，十年前承租每坪四百元，現在翻兩倍約八百元。

杜張梅莊表示，「行政院及原民會初估將以九千五百萬，價購台糖土地。」

這些土地位於台東縣、花蓮縣及屏東縣，未來將編為原住民保留地（建地），面積約一點四四公頃，約五十餘戶族人受惠；其中台東縣有廿四戶，面積約○點七四公頃，價購經費約四千三百萬元。

杜張梅莊表示，一九八八年，台灣原住民族發起第一次「還我土地」運動，當時聲明就已將「台糖占用之土地要無償還給平地山胞作為保留地」訴求納入。

二○一六年五月，蔡英文總統上任，代表政府向原住民族道歉並成立原轉會，隔年六月，蔡英文主持原轉會第二次委員會議，就將台糖取得土地的歷史過程，列入原轉會的調查工作項目。

原住民 台東 蔡英文

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