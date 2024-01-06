台東3寶爸爸 喜領6萬補助

台東縣政府今年元旦起生育補助加碼鼓勵生育，第3胎生育補助5萬元，首位領取補助邱爸爸昨到戶政事務所申辦，縣長饒慶鈴與市長陳銘風前往慶賀贈禮。搭配市公所推出「好市成雙」生育補助1萬元，邱爸爸共獲6萬元補助，並開心說拚第4胎要問「產」長。

饒慶鈴說，她上任來積極建置完善生養育規畫，近年除生育補助加碼再加碼，也推動免費到宅育兒指導、托育類公共化等多項社福政策，獲得縣民正面回饋，連2年全縣新生兒出生率是全台唯一呈正成長縣市。

依據去年1月內政部公告全台各縣市新生兒數，台東縣2022年為1405人，相較2021年增89位，2023全年出生人口數1468人，相較前一年再增63位，成為全台唯一連2年正成長的縣市。