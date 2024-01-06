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花蓮春節返鄉專車 17日中午開放訂票

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

農曆春節東部幹線火車票搶手，台鐵將於9日開放訂票，並加開8班東部幹線實名制自強號列車；花蓮縣府也與台鐵合作，推出返鄉返工實名制專車，台北往返花蓮各2列次，17日中午起可上網訂票，每人最多限訂4張，全票200元。

台鐵將於9日凌晨零時開放東部幹線、10日凌晨零時開放西部幹線訂票，可訂至2月15日的車票；加開的8班東部幹線實名制自強號，11日凌晨零時起至乘車前3天，優先開放身分證字號U或V開頭，及2022年8月1日前設籍花東的民眾及其配偶、直系血親預訂。

花蓮縣府重要節日返鄉專車也行之有年，今年的春節專車，台北往返花蓮各有兩班，南下乘車時間為2月7日晚間7時37分及2月8日上午9時30分；花蓮往台北時間為2月13日下午5時5分及2月14日下午2時16分，均為直達車，且提供縣內區間轉乘服務。

縣府民政處表示，返鄉專車為太魯閣號，每列共376個座位，含6張愛心票，設籍花蓮、身分證字號U開頭、配偶、直系血親、非縣民但在花蓮工作等身分，都可憑身分證明文件購票。

民政處表示，一般車票每人最多訂4張，愛心票訂票單程限2張，全票200元、半票100元。專車為服務性質，票款為行政作業費，購票後不退費。

花蓮春節返鄉專車17日中午12時至下午4時開放上網訂票，請上縣府全球資訊服務網的春節專車訂票專區，取票地點為台北車站返鄉專車服務台及縣府民政處。

花蓮 春節返鄉 身分證

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