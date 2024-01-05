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因台東918強震毀損…花蓮南區3橋梁全數動工 預計2025年完工

中央社／ 花蓮縣5日電
圖為崙天大橋重建祈福動工典禮。圖／花蓮縣政府提供
圖為崙天大橋重建祈福動工典禮。圖／花蓮縣政府提供

2022年台東918強震導致花蓮橫跨秀姑巒溪的高寮、玉長及崙天3座橋梁震損，中央核定補助近新台幣18億元辦理3橋重建工程，目前已全數動工，預計2025年底陸續完工通車。

花蓮縣府今天舉行高寮大橋復建工程動土儀式，玉長及崙天大橋已於上月底陸續動土開工。

花蓮縣長徐榛蔚指出，危機就是轉機，有別於過去原橋重建，高寮、玉長及崙天等橋梁重建工程是「擴建橋梁」，寬度從7.5公尺拓寬至9公尺，感謝行政院公共工程委員會多次會勘評估，期待嶄新且更安全的新橋。

花蓮縣府建設處指出，3座橋梁震損對當地交通影響大，縣府一面搭建臨時便道緩解通行問題，同時也辦理重建工作，復建經費核定後，即委託專業單位同步展開3座橋梁的基本設計、細部設計及工程招標工作，並於去年11月中均順利完成發包，陸續動工。

花蓮縣政府建設處指出，花68鄉道高寮大橋復建工程，重建經費為9.94億元，重建後橋梁長度770公尺，引道417公尺，橋梁結構型式為鋼箱型梁。

花蓮縣政府建設處指出，重建橋梁寬度均採9公尺的雙向雙車道配置，連同排水、照明及護欄等設施，新橋更加寬敞，可提供更舒適的通行環境，3座橋梁預計2025年底陸續完工通車。

花蓮 台東 強震 徐榛蔚

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