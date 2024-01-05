改善東信國小、外木山廊帶道路 林右昌：優化友善空間

內政部長林右昌今天視察東信國小周遭及外木山濱海廊帶步道改善工程，總經費4222萬元，中央補助3462萬、82%，未來完成改善後，可大幅提升東信國小學童上下學及周邊居民通行安全，並提升外木山步道服務品質，同時完整串連北海岸濱海沿線人行步道及自行車路網。

東信國小位信義區山坡上，目前僅有鄰近學校周邊設有單側偏窄行人道，且部分路段沒有完整銜接，迫使學童或民眾行走在車道上，危險重重。市政府提出改善計畫，預計今年9月底完工。

林右昌說，感謝立委蔡適應及地方民代爭取，計畫主要改善正信路通學步道，全長約850公尺，包括拓寬正信路人行道寬度至1.2到1.5公尺、更新東信國小正門口既有人行空間及家長接送區停等的舖面、路口號誌配置檢討、增設行人停等及無障礙設施，並新闢人行道至壽山路。

議員陳宜說，可把家長等候區和警衛室合併，空出來的空間會更大，對家長接送學童更加安全。議員鄭文婷表示，通學步道加寬後，電桿下地也要考量，相關無障礙設施也要考量，提供更友善的空間。

另外木山觀光人潮眾多，有人行道壅擠、行走空間不足情形，林右昌說，為優化濱海步道周邊人行環境，基隆市提出改善計畫，預計今年11月底完工。

林右昌表示，這項工程是改善外木山後段靠海側，設置全長約820公尺、均寬3.5公尺的人行及自行車共用步道，並規畫在設施帶增設景觀綠帶、休憩點及街道家具等公共設施。