「病主法」5年花蓮預立醫療僅700人 門諾推4人同行3人免費

病人自主權利法上路將滿5年，賦予民眾臨終前醫療選擇與決定權，花蓮724人簽署預立醫療決定書，僅占全國1%，諮商費用是影響意願的因素之一。門諾醫院推出「4人同行、3人免費」補助，原本每人諮詢門診費3500元，即起不限親屬1到4人同行都是3500元，可電洽（03）8241202約診。

病主法於2019年1月6日實施，到去年底，全國約6.7萬人簽署決定書，花蓮724人，在門諾完成簽署117人，平均年齡59歲，退休人士最多，其次為勞工，有慢性病臥床病患因此得以依照自己的意願，有尊嚴的走完人生最後一段路。

花蓮門諾醫院社服處主任李冬梅說，病主法是希望在面臨死亡前，可以為未來的自己先做好決定。決定書適用5種臨床條件，包括末期病人、永久植物人、不可逆轉昏迷、嚴重失智症及漸凍人等14種政府公告的罕見疾病。

依照規定，需先經過預立醫療照護諮商（ACP）的法律程序，簽署決定書才能生效。ACP為自費項目，門諾每月提供4次門診，由醫護人員、社工向民眾清楚說明相關法令，及臨終前可能接受的插管、灌食等醫療方式，每人諮商費3500元，諮商費用是影響民眾簽署意願的一個因素。

為鼓勵更多人提升意願，門諾推出諮商補助，1到4人集體諮商，都僅收1人費用，院長吳鏘亮盼藉由推廣活動，讓更多人提前決定自己的未來，好好說再見。

在門諾擔任行政人員的吳小姐，因家人曾經歷照顧長輩到離世的漫長過程，病主法推出後就帶爸媽一同諮商。她說，專業人士說明相當清楚，很快就簽署，希望面臨人生關頭時自己決定怎麼做，不要讓家人困擾。