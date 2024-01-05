花蓮保育田間生態 增3鄉鎮

花蓮縣府與農業部林保署花蓮分署推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付」，3年來已有288位農友參與，共同守護田區，讓食蛇龜、食蟹獴等保育類野生動物回來了，今年還將擴大到光復鄉、瑞穗鄉及玉里鎮實施，透過支付生態薪水，鼓勵更多農友加入。

縣府農業處表示，保育的棲地包含水田及水梯田，單筆農地面積1分地以上即可申請，給付分成棲地維護、棲地營造與棲地成效給付，基本的要求條件是田區需終年蓄水、不使用除草劑、毒餌、鳥網，且農產品須符合農藥安全檢出。

經查核通過，每公頃水梯田可獲得棲地維護給付3萬元，水田2萬元，若配合計畫營造更友善生態的棲地環境，依成效每案可再獲得1到4萬元的獎勵給付。

花蓮已有288位農友參與，面積近261公頃。農友在田區生態觀察，發現食蛇龜、柴棺龜、環頸雉還有食蟹獴等多種保育類野生動物現蹤，非常欣喜。