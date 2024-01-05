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科技執法抓亂丟垃圾 台東擴辦

聯合報／ 記者古和純／台東報導
民眾亂丟垃圾遭科技執法錄下。記者古和純／翻攝
民眾亂丟垃圾遭科技執法錄下。記者古和純／翻攝

科技執法不僅用於取締交通違規，也取締亂丟垃圾，台東環保局發現著名風景區或人車較少的路旁被常棄置垃圾，去年架設8台縮時攝影機監控濫倒，共取締29件，當中10件是違規便溺，每件罰1200元。經科技執法後，全縣51處易遭棄置垃圾列管地點，已解除39處。

台東縣是後山淨土，觀光是重點產業，但山水美景旁被濫丟垃圾，超殺風景，為減低負面觀感，環保局在易髒亂路段輪流架設縮時攝影機，藉助科技加強稽查，科技執法1年後，51處列管點解除39處，改善率達7成。

環保局共查獲29件違規案，依廢棄物清理法各處1200元，環保局環境稽查科長林士銘說，違規的樣態，棄置垃圾有16件，違規便溺10件，3件是亂丟廚餘。

林指出，環保局今年共有12台縮時攝影機加入科技執法，呼籲民眾別製造髒亂，如發現亂丟垃圾行或發現髒亂點，可向環局陳情或以手機進「公害報報」檢舉。

環保局抓濫倒垃圾，也抓到隨地便溺！台東市代王泰捷說，反映出台東公廁設施不足，另台東海岸線常有廢棄物濫倒，要加強取締。

台東 科技執法

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