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基隆「寒士吃飽30」500份年菜禮募不到五成 盼社會援手

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆「寒士吃飽30」500份年菜禮，募不到五成盼社會援手。圖／蔡適應提供
基隆「寒士吃飽30」500份年菜禮，募不到五成盼社會援手。圖／蔡適應提供

人安基金會基隆平安站連續舉辦多年的「寒士吃飽30」，今天邀請立委蔡適應、立委候選人鄭文婷律師、在地網紅皮筋兒一起宣傳。年禮包含一個500元紅包，及700元的年菜，每人約需1200元，要籌措500份，但目前經僅募不到五成，期盼更多的善心人士來幫助社會弱勢。

基隆平安站成立以來，一直為在地的街友、單親媽媽、經濟面臨困難的窮苦人士，提供防飢、防寒、防病的資源協助，減輕服務對象生活上的經濟負擔。「寒士吃飽30」活動年年發送年禮，幫助社會弱勢族群。

人安基金會基隆平安站長周泉宥說，年禮包含一個500元紅包，有紅燒豬腳、人參糯米雞、櫻花蝦鰻魚米糕、福報圓滿嫩骨煲、三鮮開陽迎百財、富貴鯖魚燒、精選豬肉鬆等約700元的年菜，這份年禮每人約需1200元，要籌措500份，但目前僅募不到五成，期盼有更多的善心人士來幫助社會弱勢。

立委蔡適應說，他每年都會邀朋友一起來基隆平安站勸募，並且捐贈善款，幫助寒士吃飽30的募款活動，人安基金會長期投入改善社會弱勢家庭的環境，輔導單親媽媽和寒士謀生，在防寒、防飢、防病服務上，提供寒士社會溫暖。

鄭文婷表示，這幾天的氣溫驟降，多虧有人安基金會，提供毛衣、毛帽、手套、圍巾等幫助寒士禦寒，但有許多在社會貧窮線下的族群，不符合中低收入戶資格，要加強照顧。

皮筋兒說，她是在地基隆人，過去時常關心社會弱勢，相信只要大家將愛心分享出去，就會有更多善的循環，回饋給社會、回饋給弱勢家庭。

愛心專線：（02）24273323

劃撥帳號：19949502（戶名：人安基金會，備註：基隆平安站）

基隆「寒士吃飽30」500份年菜禮，募不到五成盼社會援手。圖／蔡適應提供
基隆「寒士吃飽30」500份年菜禮，募不到五成盼社會援手。圖／蔡適應提供

基隆 鄭文婷 蔡適應 弱勢家庭 愛心 年菜

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