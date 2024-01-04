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花蓮縣府北花春節返鄉專車 1月17日開放訂票

中央社／ 花蓮縣4日電

因應春節返鄉需求，花蓮縣政府與台鐵合作推出春節返鄉專車，加開台北、花蓮往返各2班列車，全票新台幣200元，採實名制搭乘，17日中午起開放網路訂票。

花蓮縣府民政處今天公布春節返鄉專車訊息，台北、花蓮往返直達車，南下搭車時間為2月7日晚間7時37分及2月8日上午9時30分；北返時間為2月13日下午5時5分及2月14日下午2時16分。

花蓮縣府民政處指出，春節返鄉專車為太魯閣號，每列376個座位數，包含6名愛心票，全票200元、半票100元（未滿12歲、65歲以上或愛心票者），一般訂票每人加總限4張，愛心票訂票單程限2張，採實名制，搭車前須出示證明文件，限本人搭乘。

花蓮縣府返鄉專車購買資格，限定為設籍花蓮者（或身分證U開頭）及配偶、直系血親及配偶，非縣民但於花蓮工作者及配偶等，可憑身分證、戶口名簿、工作證明文件等購票。

花蓮縣府民政處指出，民國113年春節返鄉專車將於17日中午12時至下午4時，於「花蓮縣府官網春節專車訂票專區」開放訂票，額滿即改為候補登記，取票地點為台北車站返鄉專車服務台及民政處。

今年同樣安排縣內區間車轉乘服務，民政處指出，停靠站為壽豐、鳳林、光復、瑞穗及玉里站，民眾可至官網查詢發車時間。

春節返鄉 花蓮 愛心 台鐵 實名制

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