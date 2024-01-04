防安置前猝死撼事再發生 基隆市醫將預留4空床無縫接軌
基隆上月寒流來襲時，發生一名八旬老翁在找到病床緊急安置的前一天就凍死的憾事，市府強化緊急轉銜機制，市立醫院將協助社會處預先預留4床空床，協助「緊急特殊個案安置需求」。副市長邱佩琳今與社會處長楊玉欣前往醫院會勘，盼未來能無縫接軌，並加速擴充住宿式機構布建，未來將增設110床，緩解市民照顧負擔。
市府加強長照失能者機構安置及照顧需求，今前往基隆市立醫院瞭解機構籌設現況並會勘整建情形，盼無床緊急安置情況不要再發生。
議員許睿慈表示，對張姓老翁天冷身故的不幸事件感到心痛，社會處應更積極地介入並聯繫所有機構，啟動緊急安置，就不會有所謂安置照顧有空窗期的狀況，更不會發生張姓老翁凍死菜園內的事情，應嚴正檢討安置流程。
邱佩琳指出，2020年衛福部核定市立醫院籌設住宿式長照機構，將持續布建機構擴增床位，減輕市民照顧負擔。去年底發生老人等待長照機構過程中不幸身亡的憾事，市長謝國樑對此事相當重視，指示在有緊急安置需求時，務必要做到「無縫接軌」，並連絡基隆市立醫院建立「預留床位」機制，同時整合有關人員成立「專案聯絡群」，讓訊息能夠橫向聯繫。
楊玉欣說，社會處針對高風險族群緊急安置需求，除媒合市立醫院外，也積極與部立基隆醫院合作，並簽訂老人福利機構緊急轉銜安置，強化無縫接軌機制。
市立醫院長王慧珺指出，現有護理之家主要收托失能等級高、生活無法自理者，未來長照床位則可收托不同失能對象，不限年齡與障別，將擴大照顧更多市民。
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