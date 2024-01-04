快訊

國中生割頸案 教育部拍板校安檢查機制分例行、緊急抽查2樣態

阿里山公路傳意外！1混凝車撞護欄後翻覆 車頭毀損畫面曝光

【徵】2024大選 《聯合報》徵求南投縣、臺南市現場報票工讀人員

防安置前猝死撼事再發生 基隆市醫將預留4空床無縫接軌

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
副市長邱佩琳今與社會處長楊玉欣前往市醫會勘，盼未來安置能無縫接軌。圖／基隆市政府提供
副市長邱佩琳今與社會處長楊玉欣前往市醫會勘，盼未來安置能無縫接軌。圖／基隆市政府提供

基隆上月寒流來襲時，發生一名八旬老翁在找到病床緊急安置的前一天就凍死的憾事，市府強化緊急轉銜機制，市立醫院將協助社會處預先預留4床空床，協助「緊急特殊個案安置需求」。副市長邱佩琳今與社會處長楊玉欣前往醫院會勘，盼未來能無縫接軌，並加速擴充住宿式機構布建，未來將增設110床，緩解市民照顧負擔。

市府加強長照失能者機構安置及照顧需求，今前往基隆市立醫院瞭解機構籌設現況並會勘整建情形，盼無床緊急安置情況不要再發生。

議員許睿慈表示，對張姓老翁天冷身故的不幸事件感到心痛，社會處應更積極地介入並聯繫所有機構，啟動緊急安置，就不會有所謂安置照顧有空窗期的狀況，更不會發生張姓老翁凍死菜園內的事情，應嚴正檢討安置流程。

邱佩琳指出，2020年衛福部核定市立醫院籌設住宿式長照機構，將持續布建機構擴增床位，減輕市民照顧負擔。去年底發生老人等待長照機構過程中不幸身亡的憾事，市長謝國樑對此事相當重視，指示在有緊急安置需求時，務必要做到「無縫接軌」，並連絡基隆市立醫院建立「預留床位」機制，同時整合有關人員成立「專案聯絡群」，讓訊息能夠橫向聯繫。

楊玉欣說，社會處針對高風險族群緊急安置需求，除媒合市立醫院外，也積極與部立基隆醫院合作，並簽訂老人福利機構緊急轉銜安置，強化無縫接軌機制。

市立醫院長王慧珺指出，現有護理之家主要收托失能等級高、生活無法自理者，未來長照床位則可收托不同失能對象，不限年齡與障別，將擴大照顧更多市民。

副市長邱佩琳今與社會處長楊玉欣前往市醫會勘，盼未來安置能無縫接軌。圖／基隆市政府提供
副市長邱佩琳今與社會處長楊玉欣前往市醫會勘，盼未來安置能無縫接軌。圖／基隆市政府提供
副市長邱佩琳今與社會處長楊玉欣前往市醫會勘，盼未來安置能無縫接軌。圖／基隆市政府提供
副市長邱佩琳今與社會處長楊玉欣前往市醫會勘，盼未來安置能無縫接軌。圖／基隆市政府提供

基隆 長照

延伸閱讀

竹市好孕專車再升級 放寬搭乘範圍延長使用期限

摩卡咖啡捐贈復康巴士基隆市府 嘉惠身心障礙者

前旅日球星張誌家驚傳心肌梗塞逝！青壯年猝死多因心血管出問題 醫提醒3危險徵兆4生活型態易致命

地主父「猝死」比重病母早走 一家人超錯愕分遺產差點出包

相關新聞

防安置前猝死撼事再發生 基隆市醫將預留4空床無縫接軌

基隆上月寒流來襲時，發生一名八旬老翁在找到病床緊急安置的前一天就凍死的憾事，市府強化緊急轉銜機制，市立醫院將協助社會處預...

務農也能領生態薪水 守護田間棲地花蓮再增3鄉鎮

花蓮縣政府與農業部林保署花蓮分署推動棲地生態服務給付計畫，3年來已有288位農友參與，共同守護田區，讓食蛇龜、食蟹獴等保...

「科技執法」功能不止應用交通 台東環保局改善率達77%

台東縣環保局近年陸續架設縮時攝影設備，利用科技執法取締民眾垃圾濫倒等情況，就去年一整年，總計查獲29件違規行為人，各罰1...

台東縣7月1日禁提供塑膠飲料杯 店家違規罰6千元

台東縣環保局配合環境部今年7月1日起實施連鎖及非連鎖飲料店不得提供「一次用塑膠飲料杯」，全縣共計314家業者配合。店家經...

花蓮之光 世界自由式滑輪錦標賽花蓮高中楊凱崴摘銀

花蓮高中學生楊凱崴3歲收到直排輪作為生日禮物後，從此產生興趣，專注練習。日前他到中國大陸參加世界自由式輪滑錦標賽，在青年...

花蓮火車站前科技執法抓違停 農曆春節前啟用

花蓮火車站是特等站，每天載運旅次相當多，因應接送旅客需求，前站第一車道雖可臨停上下車，但民眾反映常有車輛違規停車或是計程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。