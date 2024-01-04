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務農也能領生態薪水 守護田間棲地花蓮再增3鄉鎮

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府與林業暨自然保育署花蓮分署聯手推動生態給付，將田間成果製成明信片與農友分享。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府與林業暨自然保育署花蓮分署聯手推動生態給付，將田間成果製成明信片與農友分享。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府與農業部林保署花蓮分署推動棲地生態服務給付計畫，3年來已有288位農友參與，共同守護田區，讓食龜、食蟹獴等保育類野生動物回來了，縣府將影像製作成明信片，今年還將擴大到光復鄉、瑞穗鄉及玉里鎮實施，透過支付生態薪水，鼓勵更多農友加入。

為保全淺山及平原之農田、濕地等重要生態系，農業部林業暨自然保育署從2021年推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付」，花蓮縣政府也配合舉辦多場次說明會、分享會，輔導農民參與。

縣府農業處表示，保育的棲地包含水田及水梯田，單筆農地面積1分地以上即可申請。給付分成棲地維護、棲地營造與棲地成效給付，基本的要求條件是田區需終年蓄水、不使用除草劑、毒餌、鳥網，且農產品須符合農藥安全檢出。經查核通過，每公頃水梯田可獲得棲地維護給付3萬元，水田2萬元，若配合計畫營造更友善生態的棲地環境，依成效每案可再獲得1到4萬元的獎勵給付。

花蓮到去年為止，已有288位農友參與，申請面積近261公頃。農友在田區生態觀察，發現食蛇龜、柴棺龜、環頸雉還有食蟹獴等多種保育類野生動物現蹤，非常欣喜。

縣府近日將田區拍攝到的生態影像，製作成明信片與農友分享。參與計畫的豐濱鄉農民吳明和樂見田區生態多樣化，他說，有了這份「生態薪水」，更有誘因向其他農友宣傳，鼓勵更多人加入。彭姓農友說，雖然不用除草劑和農藥，會讓農務變得繁重，但看到食蛇龜、食蟹獴等安心造訪田區，覺得開心。

縣府表示，經過向中央爭取，除了原有的吉安鄉、壽豐鄉、豐濱鄉、卓溪鄉與富里鄉等5鄉外，今年開始，生態給付實施範圍增加光復鄉、瑞穗鄉及玉里鎮，4月會舉辦說明會，並開放民眾申請，希望農友也能成為土地的良善管理者，讓花蓮共好。

花蓮縣府與林業暨自然保育署聯手推動生態給付，已有288位農民加入，申請面積近261公頃。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府與林業暨自然保育署聯手推動生態給付，已有288位農民加入，申請面積近261公頃。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府與林業暨自然保育署花蓮分署聯手推動生態給付，田間拍攝到可愛的白鼻心造訪。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮縣府與林業暨自然保育署花蓮分署聯手推動生態給付，田間拍攝到可愛的白鼻心造訪。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮縣府與林業暨自然保育署花蓮分署聯手推動生態給付，將田間成果製成明信片與農友分享。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府與林業暨自然保育署花蓮分署聯手推動生態給付，將田間成果製成明信片與農友分享。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 農業部

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