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花蓮之光 世界自由式滑輪錦標賽花蓮高中楊凱崴摘銀
花蓮高中學生楊凱崴3歲收到直排輪作為生日禮物後，從此產生興趣，專注練習。日前他到中國大陸參加世界自由式輪滑錦標賽，在青年男子組速度過椿項目，榮獲銀牌。市長魏嘉彥今天頒發獎勵金，大讚是台灣之光、花蓮之光。
滑輪溜冰在中國大陸稱為輪滑，「2023年世界自由式輪滑錦標賽」日前在上海舉行，有來自台灣、義大利、法國、西班牙、伊朗、中國等22國選手參賽，台灣選手抱回2金、3銀、3銅。
楊凱崴參加的速度過樁，是比選手的單腳過樁速度，選手有12公尺的起跑衝程，接著以單腳S型扭過20個間距80cm的樁，再衝過距離尾樁80cm的終點線，勝負在毫秒之間，相當刺激。
魏嘉彥今天頒發獎勵金表揚楊凱崴傑出的表現。楊凱崴說，速度過椿除了比速度，也比過椿技巧，這項運動培養他高度專注力，這次和多個國家選手切磋，學習到很多。
楊媽媽表示，凱崴3歲生日收到直排輪，就很有興趣， 後來加入學校社團，接受教練陳彥偉指導，投入10多年，即使有升學壓力，還是努力抽出時間練習，沒有放棄，近年成績還不錯，去年全中運獲得銅牌，今年又在國際賽事奪銀，讓她相當欣慰。
她也提到，花蓮需要不受天候影響的室內練習場，還要出國比賽都是自費，家長負擔不小，都希望有企業或相關單位贊助，讓選手能專心、安全練習。
魏嘉彥期待企業挹注資源，也允諾會持續積極爭取經費，打造適合訓練及舉辦賽事的場地。
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