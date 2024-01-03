少子化精緻教學及在地就學 基隆4市立高中每班降為30人
基隆市加上受少子化影響學生愈來愈少，為鼓勵在地就學，精緻高中教育，決定自今年8月1日起，將四所市立高中每班人數從35調降為30人，盼能有效提升高中教學品質。陳姓高中說，分組人數減少，老師更有餘裕提供意見引導，讓老師能照顧到每位學生，符合大學多元升學趨勢。
受到少子化影響，國中基隆會考應考人數逐年下降，近5年從3066、2872、2832到去年的2701人，每年減約1到200人。基隆市目前有中山、暖暖、安樂、八斗4所市立高中，招生人數逐年減少，地方曾建議裁併或減班，市府目前並無裁併計畫，朝發展特色教育，吸引在地及雙北優秀學生來就讀。
市府教育處代理處長楊桂杰表示，目前全國各公立高中職成班人數以35人為原則，考量108課綱、核心素養教育，以及高中階段著重學生學習歷程檔案，有調降班級人數的必要。藉由分組教學課程模式，增進團隊合作的教育趨勢下，基隆率先調降每班人數至30人。
安樂高中校長甘邵文指出，調降至30人，降低師生比，利於學生分組學習、探究實作與適性教學，促進開設學校特色課程，達到多元同儕的學習效果。
高中部二年級陳姓學生說，目前班上人數35人空間擁擠，若能降低班級人數至30人，分組人數減少，全班總體報告時數縮短，老師更有餘裕提供意見引導，讓老師能照顧到每位學生，符合大學多元升學趨勢。
中山高中校長方保社表示，降低高中班級人數，能讓教師素養教學以及差異化教學更為有效落實，是符合世界潮流的教育方式。
八斗高中校長許文璋認為，每班30生是最合適的班級規模，有助教師對學生的多元化照顧，更貼近學生的學習並進而個別化關注到學子的學習。
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