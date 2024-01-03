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花蓮火車站前科技執法抓違停 農曆春節前啟用

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣警局在花蓮火車站前站設置科技執法設備，預計農曆春節前啟用，取締站前第一車道違停。記者王燕華／攝影
花蓮縣警局在花蓮火車站前站設置科技執法設備，預計農曆春節前啟用，取締站前第一車道違停。記者王燕華／攝影

花蓮火車站是特等站，每天載運旅次相當多，因應接送旅客需求，前站第一車道雖可臨停上下車，但民眾反映常有車輛違規停車或是計程車違規攬客。花蓮縣警局設置科技執法設備，農曆春節前啟用，第一車道臨停超過3分鐘，或計程車攬客，都將依法開罰。

花蓮縣警局表示，花蓮火車站是東部幹線對號列車、跨線列車的主要起駛站與停靠站，根據台鐵統計，去年國慶4天連假，連同國慶前夕的10月6日，5天疏運量就超過12萬人次。

因為大量旅客進出，警方接獲民眾反映，花蓮火車站前站的第一車道，常有車輛違規停車及計程車違規攬客等情，影響交通順暢與行車秩序。

警方表示，每天上午10時到晚間11時，車站周邊都規畫交整勤務，但也坦言在連假或車班密集時，確實難以兼顧站前行車秩序，決定比照台東火車站，建置自動辨識違規停車科技執法設備。

縣警局表示，這次科技執法重點鎖定花蓮火車站第一車道，在車道進出口南北兩側轉彎處空地設置360度可旋轉式執法鏡頭，另執法鏡頭下方、侯車亭，鄰近停車場燈桿等，都設置告示牌面，提醒民眾注意將採科技執法。

警方表示，目前火車站前科技執法設備已經建置完成，並進行軟硬體測試，預計農曆春節前啟用，請民眾要上、下車，務必配合「車輛即停即離」的指示，若停車時間超過3分鐘，就會遭到科技執法設備，也呼籲計程車駕駛勿在該處違規停車並攬客，將加強取締，避免影響站區周邊交通秩序。

花蓮縣警局在花蓮火車站前站設置科技執法設備，預計農曆春節前啟用，取締站前第一車道違停。記者王燕華／攝影
花蓮縣警局在花蓮火車站前站設置科技執法設備，預計農曆春節前啟用，取締站前第一車道違停。記者王燕華／攝影

花蓮 科技執法 車道

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