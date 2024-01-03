企業回饋基隆 捐3輛復康巴士

「摩卡咖啡」在基隆大武崙工業區有設廠，董事長劉文舉昨捐贈復康巴士給基隆市政府，表示飲水思源，希望在基隆投注資源，造福在地身心障礙者。

基市府社會處昨天在市府舉辦捐贈儀式，副市長邱佩琳代表市府從劉文舉手中，接過象徵性的巴士鑰匙，並致贈感謝狀給劉文舉。邱說，摩卡咖啡在台灣很有名，並在基隆設廠，感謝劉文舉將愛與溫暖留在基隆，希望更多人看見劉的善行義舉，讓基隆更好。

劉文舉表示，公司很早想捐贈復康巴士給基市府，但是困難重重，經過現任市府團隊的努力，才能排除萬難，如願送出復康巴士。摩卡咖啡是本土企業，成立近一甲子，感謝國人愛護才能不斷茁壯成長。本著飲水思源，取之社會，回饋社會，陸續捐贈3輛復康巴士。

基隆老年人口今年將突破20%，成為超高齡城市，社會處長楊玉欣說，全市身障人口超過2萬1千人。

基隆市復康巴士現由市府營運，今年將建置服務預約平台，提供民眾一站式預約復康巴士及長期照顧交通接送服務。