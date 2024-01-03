聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜縣高級救護員增18人 優先派偏區

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
宜蘭縣消防局救護技術員去年4月赴新北市受訓，昨天18名新科高級救護技術員服役，將優先派往偏遠地區。圖／宜蘭縣消防局提供
宜蘭縣消防局救護技術員去年4月赴新北市受訓，昨天18名新科高級救護技術員服役，將優先派往偏遠地區。圖／宜蘭縣消防局提供

宜蘭縣原有高級救護技術員（EMT-P）38人，占外勤救護員約14%，但偏鄉地區如南澳、大同，1個分隊只有2名EMT-P，昨起增加18人，預計將優先補充醫療人手短缺的偏遠地區，盼提升急救成功率。

宜蘭消防局統計，2022年459名到院前心肺功能停止（OHCA）患者中，急救成功的比例是20%，去年經指導醫師開會決議，EMT-P也可以為患者插管，2023年截至11月的急救成功率上升到28%。

消防局指出，縣內外勤救護技術員共269人，分為初級（EMT-1）、中級（EMT-2）、高級，依據救護技術員管理辦法，只有EMT-P才可以給藥，對OHCA患者急救成功率影響甚鉅，不過目前只有規定救護技術員的員額，並未再細分到EMT-P的比例。

宜縣消防局去年4月送十多名EMT-2到新北市受訓，12月結訓，18名合格的新科EMT-P開始服勤，將優先派到人手較吃緊的偏遠地區。新的差勤制度上路後，偏鄉地區分隊會有1名EMT-P當值，若同時有2起緊急救護事件，就得調派鄰近分隊支援，儘管救護量能尚稱足夠，排班仍吃緊。

業內人士指出，EMT-P沒有其他專業加給，以薪資待遇而言並不會優於EMT-1、EMT-2，雖然有更好的升遷條件，一般而言願意受訓成為EMT-P的比率大約是50%左右，除非中央修改規定，不然現階段還是要靠救護技術員自我精進的決心。

患者 偏鄉

延伸閱讀

基隆民宅惡火…男屋主燒傷、無呼吸心跳 消防員救出送醫

宜蘭消防局增18名高級救護技術員 優先派往偏鄉地區

南韓在野黨黨魁李在明，於釜山遭人襲擊送醫急救，兇手當場被捕

車停國4台中高架路段路肩 男從10樓高處墜地急救不治

相關新聞

宜縣高級救護員增18人 優先派偏區

宜蘭縣原有高級救護技術員（EMT-P）38人，占外勤救護員約14%，但偏鄉地區如南澳、大同，1個分隊只有2名EMT-P，...

回響／國家公園、風景區山域 傅崐萁推立法完整救難體系

本報陽光行動專題報導山域事故件數攀升，包括熱門路線能高安東軍、六順山與七彩湖登山步道登山口在南投，易發生山難位置卻在花蓮...

企業回饋基隆 捐3輛復康巴士

「摩卡咖啡」在基隆大武崙工業區有設廠，董事長劉文舉昨捐贈復康巴士給基隆市政府，表示飲水思源，希望在基隆投注資源，造福在地...

台東環境教育競賽 卑南東興社區奪獎

台東縣府為推動聯合國永續發展目標辦理「全縣環境教育獎競賽」，其中以魯凱族群為主的卑南鄉東興社區（達魯瑪克部落）首次參賽，...

民眾黨茶壺內風暴 基隆要角退黨衍生「人頭黨員」疑雲

去年參選基隆市議員、曾任民眾黨基隆市安樂區主任劉韋巡今在臉書貼文，點名民眾黨基隆市黨部執行長李嘉濠惡意亂放話汙衊他，還有...

宜蘭消防局增18名高級救護技術員 優先派往偏鄉地區

宜蘭縣消防局原有高級救護技術員（EMT-P）38人，今天起增加18人，預計將優先補充醫療人手短缺的偏遠地區。據2022年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。