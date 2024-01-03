宜縣高級救護員增18人 優先派偏區

宜蘭縣原有高級救護技術員（EMT-P）38人，占外勤救護員約14%，但偏鄉地區如南澳、大同，1個分隊只有2名EMT-P，昨起增加18人，預計將優先補充醫療人手短缺的偏遠地區，盼提升急救成功率。

宜蘭消防局統計，2022年459名到院前心肺功能停止（OHCA）患者中，急救成功的比例是20%，去年經指導醫師開會決議，EMT-P也可以為患者插管，2023年截至11月的急救成功率上升到28%。

消防局指出，縣內外勤救護技術員共269人，分為初級（EMT-1）、中級（EMT-2）、高級，依據救護技術員管理辦法，只有EMT-P才可以給藥，對OHCA患者急救成功率影響甚鉅，不過目前只有規定救護技術員的員額，並未再細分到EMT-P的比例。

宜縣消防局去年4月送十多名EMT-2到新北市受訓，12月結訓，18名合格的新科EMT-P開始服勤，將優先派到人手較吃緊的偏遠地區。新的差勤制度上路後，偏鄉地區分隊會有1名EMT-P當值，若同時有2起緊急救護事件，就得調派鄰近分隊支援，儘管救護量能尚稱足夠，排班仍吃緊。

業內人士指出，EMT-P沒有其他專業加給，以薪資待遇而言並不會優於EMT-1、EMT-2，雖然有更好的升遷條件，一般而言願意受訓成為EMT-P的比率大約是50%左右，除非中央修改規定，不然現階段還是要靠救護技術員自我精進的決心。