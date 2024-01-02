民眾黨茶壺內風暴 基隆要角退黨衍生「人頭黨員」疑雲

去年參選基隆市議員、曾任民眾黨基隆市安樂區主任劉韋巡今在臉書貼文，點名民眾黨基隆市黨部執行長李嘉濠惡意亂放話汙衊他，還有人質疑他選後就沒有協助民眾黨經營地方，絕非事實。李嘉濠隨後也在臉書貼文，指基隆疑有人頭黨員，暗諷「經營人頭黨員也可能會是有經營的一種。」

對於李嘉濠拋出人頭黨員話題，沈韋巡說，沒有必要讓「這位李先生」搏版面，不予回應。

劉韋巡近午在臉書表示，退黨後沉澱一段時間，收到眾多好友關心，發現許多問題需要說明及澄清。很多民眾黨支持者及疑似分身網軍，指控他要不到好處才退黨。他從來沒有向黨部要求好處，連去年初被徵詢是否接任地方黨部主委，都因尚未走出敗選情緒，怕影響黨部營運婉拒。如果真想拿好處，圖職位，為何要婉拒？

劉韋巡也指李嘉濠的不實指控令他不滿，李如提出他曾經私下、公開或直接參與海選報名民眾黨不分區立委遴選的證據，他從此放棄參選權利，不然請李不要再對外惡意公開亂放話汙衊他，造謠絕對不是民眾黨該有的精神。

劉韋巡還說，很多人質疑他選後沒有協助民眾黨經營地方也非事實，當初黨主席柯文哲想來基隆拜訪地方人士，絕大多數不都是他協助聯繫嗎？去年9月19日，他還特別在扶輪社商會力排眾議，邀柯來演講，最後來的是總幹事黃珊珊，他真的問心無愧。

劉韋巡表示，「面對問題，是解決問題的第一步」，在還沒搞清楚問題，就先解決提出問題的人，不代表問題從此不存在，言盡於此。

李嘉濠在劉韋巡貼文後2個多小時，也在臉書貼文，指日前因辦活動需求，透過基隆黨員資料庫聯繫，發現有大量空號力，以及對方說從未加入，質問怎麼有他的資料？」懷疑是人頭黨員。清查發現「Email」是明顯造假」項目，採用Keelung為開頭加上生日，快速創建帳號的手法最為粗糙，共有4、50人。