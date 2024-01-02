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摩卡咖啡捐贈復康巴士基隆市府 嘉惠身心障礙者

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆副市長邱佩琳（左）今天代表市府接受摩卡咖啡董事長劉文舉（右）捐贈復康巴士，並致贈感謝狀表彰善行。記者邱瑞杰／攝影
基隆副市長邱佩琳（左）今天代表市府接受摩卡咖啡董事長劉文舉（右）捐贈復康巴士，並致贈感謝狀表彰善行。記者邱瑞杰／攝影

「摩卡咖啡」在大武崙工業區有設廠，董事長劉文舉今天捐贈1輛復康巴士基隆市政府，表示飲水思源，希望在基隆投注資源，造福在地身心障礙者。副市長邱佩琳代表接受後，致贈感謝狀表彰善行。

基市府社會處今天下午在市府正門口舉辦捐贈儀式，邱佩琳代表市府從劉文舉手中，接過象徵性的巴士鑰匙，並致贈感謝狀給劉文舉。邱說，摩卡咖啡在台灣很有名，並在基隆設廠。感謝劉文舉將愛與溫暖留在基隆，希望更多人看見劉的善行義舉，讓基隆更好。

劉文舉表示，公司很早想捐贈復康巴士給基市府，但是困難重重，經過現任市府團隊的努力，才能排除萬難，如願送出復康巴士。摩卡咖啡是本土企業，成立近一甲子，感謝國人愛護才能不斷茁閒成長。本著本水思源，取之社會，回饋社會的觀念，陸續已捐贈3輛復康巴士，往後也將繼續行善，希望拋磚引玉，使社會充滿更多善舉。

摩卡捐贈復康巴士給市府是由市議員林沛祥牽線，林說，除了要感謝劉文舉捐贈復康巴士，也要感謝摩卡提供基隆在地就業機會。基隆的老年人口今年可能突破20%，變成超高齡城市，必須要有更多的作為。市府多1輛復康巴士，有助在長照等社會福利工作做得更好。

社會處長楊玉欣表示，全市身障人口超過2萬1千人，占全市比例約5.9%。現有復康巴士30輛，半數使用10年以上。復康巴士使用頻率高於一般車輛，維修成本逐年增加，未來將將逐年汰換，維護身心障礙者乘車安全，提升基隆市復康巴士服務品質。

摩卡咖啡董事長劉文舉今天捐贈復康巴士給基隆市政府，造福身心障礙者。記者邱瑞杰／攝影
摩卡咖啡董事長劉文舉今天捐贈復康巴士給基隆市政府，造福身心障礙者。記者邱瑞杰／攝影
摩卡咖啡董事長劉文舉（左）今天捐贈復康巴士給基隆市政府，由副市長邱佩琳（右）代表接受。記者邱瑞杰／攝影
摩卡咖啡董事長劉文舉（左）今天捐贈復康巴士給基隆市政府，由副市長邱佩琳（右）代表接受。記者邱瑞杰／攝影
摩卡咖啡在基隆大武崙工業區有設廠，董事長劉文舉（右三）今天捐贈復康巴士給基隆市政府，造福在地身心障礙者，副市長邱佩琳（左三）代表接受。記者邱瑞杰／攝影
摩卡咖啡在基隆大武崙工業區有設廠，董事長劉文舉（右三）今天捐贈復康巴士給基隆市政府，造福在地身心障礙者，副市長邱佩琳（左三）代表接受。記者邱瑞杰／攝影
摩卡咖啡董事長劉文舉今天捐贈復康巴士給基隆市政府，造福身心障礙者。記者邱瑞杰／攝影
摩卡咖啡董事長劉文舉今天捐贈復康巴士給基隆市政府，造福身心障礙者。記者邱瑞杰／攝影

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