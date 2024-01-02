宜蘭推動性別平等獲雙獎肯定 她樂當幸福管家翻轉人生

宜蘭推動性別平等，榮獲金馨獎優等獎及性別平等故事獎的雙重肯定，其中全國首創的家事服務管理中心培訓專業「幸福管家，鼓勵經濟弱勢者翻轉人生；新住民黃琴從一名缺乏專業技能的求職者，成為一位稱職管家，如今更升格為講師，其人生故事鼓勵更多人勇敢為人生逐夢。

縣府今天在縣務會議表揚獲獎團隊，縣長林姿妙表示，縣府重視性別平等與婦女權益，例如縣府所屬部門及風景區都會在男廁所設置尿布檯，讓爸爸也能幫忙照顧嬰幼兒；在女廁所提供免費衛生棉，讓女性能夠自在面對生理需求，營造性別友善環境。

這次除了獲得金馨獎優等獎外，縣政府也以全國首創的家事服務管理中心「幸福管家」故事，榮獲性別平等故事獎。

縣府勞工處說，家事服務管理中心針對新住民、獨立負擔家計者、二度就業婦女及中高齡等開辦管家培訓課程，取得結業證書後從事居家清掃保養、 旅宿房務、 辦公室清潔、 大掃除等服務，每年培訓約50位管家，提供免費媒合服務。

此次榮獲性別平等故事獎的故事主角黃琴，早年從福建來台結婚生子，在成衣廠、雞排攤等地工作都不順利，缺乏自信，有次滑手機無意間在臉書看到培訓服務管家訊息，她試著報名參訓並取得證照，經媒合投入職場，她說「 記得第1個月收入8千多，3個月後月收入就有3萬多」，其服務品質受到肯定也獲獎，讓她非常開心。

民國110年，黃琴憑藉自身優秀的表現站上了講台，被聘為家事服務員在職培訓班講師，傳承管家經驗，從台下學員成為台上講師，這段路她只花了3年時間。