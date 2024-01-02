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宜蘭消防局增18名高級救護技術員 優先派往偏鄉地區

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜縣消防局2023年截至11月急救成功率約28%，突破過去紀錄，縣長林姿妙（右七）8月時表揚。本報資料照
宜縣消防局2023年截至11月急救成功率約28%，突破過去紀錄，縣長林姿妙（右七）8月時表揚。本報資料照

宜蘭縣消防局原有高級救護技術員（EMT-P）38人，今天起增加18人，預計將優先補充醫療人手短缺的偏遠地區。據2022年統計，縣內共發生2萬3292起緊急救護案件，到院前心肺功能停止（OHCA）的患者有459人，EMT-P增加後將可提升急救成功率。

消防局緊急救護科表示，縣內外勤救護技術員共269人，分為初級（EMT-1）、中級（EMT-2）、高級，依據救護技術員管理辦法，只有EMT-P才可以給藥，對OHCA患者急救成功率影響甚鉅，不過目前只有規定救護技術員的員額，並未再細分到EMT-P的比例。

宜縣消防局去年4月送十多名EMT-2到新北市受訓，12月結訓，今日18名合格的新科EMT-P開始服勤，將優先派遣到人手較吃緊的偏遠地區。

宜縣原有EMT-P占外勤救護員約14%，偏鄉地區如南澳、大同，1個分隊只有2名EMT-P， 新的差勤制度上路後，長時間只會有1名EMT-P當值，若同時發生2起緊急救護事件，就得調派鄰近分隊支援，儘管救護量能尚稱足夠，排班仍會吃緊。

緊急救護科指出，18名新血投入後，既能緩解排班吃緊的問題，也有望提升急救成功率；2022年459名OHCA患者中，急救成功的比例是20%，去年經指導醫師開會決議，EMT-P也可以為患者插管，2023年截至11月的急救成功率上升到28%，盼明年更上層樓。

另一方面，業內人士指出，EMT-P沒有其他專業加給，以薪資待遇而言並不會優於EMT-1、EMT-2，雖然有更好的升遷條件，一般而言願意受訓成為EMT-P的比例大約是50%左右，除非中央修改規定，不然現階段還是要靠救護技術員自我精進的決心。

宜蘭縣消防局外勤救護技術員共269人，原只有38名EMT-P，今天開始增加到56人。本報資料照
宜蘭縣消防局外勤救護技術員共269人，原只有38名EMT-P，今天開始增加到56人。本報資料照
宜蘭縣消防局救護技術員去年4月赴新北市受訓，今天18名新科高級救護技術員服役，將優先派往偏遠地區。圖／宜蘭縣消防局提供
宜蘭縣消防局救護技術員去年4月赴新北市受訓，今天18名新科高級救護技術員服役，將優先派往偏遠地區。圖／宜蘭縣消防局提供

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