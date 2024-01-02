裝置藝術地震搖晃拉扯…花蓮車站屋頂見裂縫 巨石移除

台鐵公司花蓮車站西出口（後站）穿堂中央，原有一座重達約2公噸蛇紋巨石裝置藝術，以四條鋼索吊掛懸空。由於站體建築老舊，巨石吊掛3年來已導致屋頂裂縫，甚至漏水，考量花蓮地震頻繁，站方評估後移除。巨石暫時放在工務段，未來鐵路高架化後若有適合場域，將擺放展示。

台鐵於2020年底因應花蓮車站禮賓候車室啟用，就地取材使用花蓮特產「蛇紋石」，打造一座長約1公尺、寬約60公分、重約2公噸的裝置藝術，當時台鐵保證鋼索乘載重量及固定方式經設計師計算，不會有危險。

站長楊舜安表示，花蓮車站舊站體至今已40多年歷史，加上頻繁大小地震，去年7月東站（前站）漏水嚴重，向公司申請約800萬元經費改善，並請廠商全面檢查，沒想到發現後站屋頂，也因吊掛巨石、地震搖晃拉扯，出現裂痕。

楊舜安說，考量民眾通行安全，去年11月已將巨石裝置藝術移除；早期車站屋頂用水泥板，中間有夾層保麗龍容易吸水，這次會全部換成多道工序防水層，希望能一勞永逸，預計3月完工。

另外，台鐵局改制為台鐵公司，花蓮東區營運處昨天揭牌啟用，卻發生小插曲，揭牌時疑似紅布簾黏得太緊，無法順利將布簾拉下，讓場面一度尷尬，最後由工作人員用長竹竿將布捲起拿下。