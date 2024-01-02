聽新聞
test
0:00 / 0:00

裝置藝術地震搖晃拉扯…花蓮車站屋頂見裂縫 巨石移除

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

台鐵公司花蓮車站西出口（後站）穿堂中央，原有一座重達約2公噸蛇紋巨石裝置藝術，以四條鋼索吊掛懸空。由於站體建築老舊，巨石吊掛3年來已導致屋頂裂縫，甚至漏水，考量花蓮地震頻繁，站方評估後移除。巨石暫時放在工務段，未來鐵路高架化後若有適合場域，將擺放展示。

台鐵於2020年底因應花蓮車站禮賓候車室啟用，就地取材使用花蓮特產「蛇紋石」，打造一座長約1公尺、寬約60公分、重約2公噸的裝置藝術，當時台鐵保證鋼索乘載重量及固定方式經設計師計算，不會有危險。

站長楊舜安表示，花蓮車站舊站體至今已40多年歷史，加上頻繁大小地震，去年7月東站（前站）漏水嚴重，向公司申請約800萬元經費改善，並請廠商全面檢查，沒想到發現後站屋頂，也因吊掛巨石、地震搖晃拉扯，出現裂痕。

楊舜安說，考量民眾通行安全，去年11月已將巨石裝置藝術移除；早期車站屋頂用水泥板，中間有夾層保麗龍容易吸水，這次會全部換成多道工序防水層，希望能一勞永逸，預計3月完工。

另外，台鐵局改制為台鐵公司，花蓮東區營運處昨天揭牌啟用，卻發生小插曲，揭牌時疑似紅布簾黏得太緊，無法順利將布簾拉下，讓場面一度尷尬，最後由工作人員用長竹竿將布捲起拿下。

花蓮 台鐵 裝置藝術

延伸閱讀

日本石川地震 長榮航空提醒：飛小松旅客留意航班

影像整理／日本石川7.6強震慘況畫面！房屋倒塌、路斷多截 遊客驚恐蹲地

日本石川強震正值新年 返鄉民眾團聚時遇難：從沒經歷過這種程度的地震

蛇紋巨石裝置藝術致花蓮車站屋頂裂縫 站方悄移除

相關新聞

太平山迎曙光摃龜 花蓮萬人升旗

2024元旦，許多民眾起個大早迎曙光，只可惜宜蘭天氣欠佳、雲層太厚，不管是外澳海邊或是太平山上都沒有看到日出，但民眾說，...

紅線違停取締不力？ 基警：過去執法無據

基隆市政府在信義區開闢U形道路環繞綠地的東光公園，路旁畫設停車格。當地東明里長翁誠鍾認為環境改善了，但里民發現有人不想付...

裝置藝術地震搖晃拉扯…花蓮車站屋頂見裂縫 巨石移除

台鐵公司花蓮車站西出口（後站）穿堂中央，原有一座重達約2公噸蛇紋巨石裝置藝術，以四條鋼索吊掛懸空。由於站體建築老舊，巨石...

台東共享單車 2年擬設52站

台北、高雄、屏東等地紛建置共享單車系統，許多遊客出遊台東覺得市區沒有單車不方便，通勤族也敲碗期待。環保局指出，縣府自編預...

宜蘭限塑新政策 知名飲料及連鎖店家不得提供塑膠杯

宜蘭推動限塑新政，從今天起包括知名飲料及連鎖店家都不得使用一次性塑膠杯，包含保麗龍杯及生物可分解塑膠，縣環保局為了推動新...

蛇紋巨石裝置藝術致花蓮車站屋頂裂縫 站方悄移除

台鐵公司花蓮車站西出口（後站）穿堂中央，原有一座重達約2公噸蛇紋巨石裝置藝術，以四條鋼索吊掛懸空。由於站體建築老舊，巨石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。