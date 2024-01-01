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蘇花路廊恐湧逾1.3萬輛車 公路局建議北返旅客提早出門

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
元旦3天連假進入尾聲，蘇花路廊北上車流陸續增加，但車流堪稱順暢。圖／新城警分局提供
元旦3天連假進入尾聲，蘇花路廊北上車流陸續增加，但車流堪稱順暢。圖／新城警分局提供

今天是元旦連假第3天收假日，許多遊客看完日出陸續北返，北上每小時交通量維持約500至700輛。儘管目前蘇花路廊全線順暢，不過公路局預估，今天全天北上車流量將超過1.3萬輛，易出現車多壅塞路段包含崇德路段、仁水隧道、蘇花改中仁隧道北口至和平端等，提醒民眾提早規畫行程。

公路局東區養護工程分局統計，昨天連假第2天，蘇花路廊宜蘭往花蓮方向承接8644輛日運量，花蓮往宜蘭方向則有8175輛，蘇花路廊整體行車狀況順暢。今天上午陸續出現北上車潮，不過整體交通還算順暢。

東工分局指出，蘇花路廊截至今天上午10時，宜蘭往花蓮南向車流量為1804輛、花蓮往宜蘭北向為2501輛，目前全線順暢。旅行時間部分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改約74分，經台9丁線約95分，建議往台北方向的用路人可使用蘇花改路段，節省旅行時間。

東工分局依過往連假疏運交通趨勢研判，預估今天蘇花路廊全天北上車流量將超過1.3萬輛，沿線易形成車多壅塞路段包含崇德路段、仁水隧道、蘇花改中仁隧道北口至和平端、觀音谷風隧道、南澳市區、新澳隧道至蘇花改東澳端等，請用路人及早做好行程規畫，避開壅塞路段及時段。

另外，花蓮監理站因應收假日人潮，協調各客運業者整備車輛與駕駛，為鼓勵民眾於連假期間使用大眾交通運輸，公布相關優惠，至今日晚間12時止，國道客運平日或原價可享85折優惠票價，且搭乘國道客運、高鐵、台鐵轉乘在地客運也有轉乘優惠等。

元旦連假 蘇花改 蘇花路廊

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