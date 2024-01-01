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影／宜蘭雲層太厚 元旦衝太平山迎日出「槓龜」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
遊客前往太平山國家森林遊樂區欣賞元旦日出，陰雨霧曚曚，未能如願。圖／太平山莊提供
遊客前往太平山國家森林遊樂區欣賞元旦日出，陰雨霧曚曚，未能如願。圖／太平山莊提供

2024元旦迎曙光，只可惜宜蘭天氣欠佳、雲層太厚，不管是外澳海邊或是太平山上都沒有看到日出。但民眾表示，今天起個大早，轉換心情迎接新的一年，也是不錯的體驗。

宜蘭太平山國家森林遊樂區是北部觀賞日出的絕佳地點，日出時間約在6點半到6點50分間。林業署宜蘭分署把2024年元旦的開園時間提前到凌晨3點，不少遊客擠滿太平山莊觀景台等待日出，只可惜陰雨天氣下，看不到太陽蹦出的壯觀景象。

廖先生今天凌晨跨完年，吃完宵夜，與朋友開車直接衝上太平山，雖然沒能夠看到日出曙光，在園區走走並順遊其它景點，也是不錯。

「龜山朝日」是宜蘭的重要景色，不少攝影師一早跑到頭城鎮外澳海邊等待新年的第一道曙光，雖然沒有下雨，但因為雲層太厚，未見太陽露臉，也是槓龜。

遊客前往太平山國家森林遊樂區欣賞元旦日出，陰雨的天氣下，卻未能如願。圖／太平山莊提供
遊客前往太平山國家森林遊樂區欣賞元旦日出，陰雨的天氣下，卻未能如願。圖／太平山莊提供
宜蘭頭城鎮外澳海邊的雲層太厚，未見陽光露臉。圖／石姓民眾提供
宜蘭頭城鎮外澳海邊的雲層太厚，未見陽光露臉。圖／石姓民眾提供

太平山 宜蘭 看日出

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