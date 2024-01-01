基隆元旦升旗典禮移師轉運站大頂棚 比較不用怕下雨了

基隆市長謝國樑今早帶領市府團隊參加元旦升旗典禮，謝因在父喪期間未公開致詞。副市長邱佩琳說，元旦升旗主題是「台灣頭，看日出，擁抱愛」，市府團隊會秉持永遠努力的精神，為所有基隆市民做好服務，並祝市民在新的一年一切順利，大家開心。

謝國樑昨天午夜與妻女現身國門廣場，與民眾一起在國門廣場欣賞跨年煙火。今早6點多再到基隆城際轉運站大頂棚，和基隆市副議長楊秀玉等多名議員參加元旦升旗典禮，合唱國歌後，看著國旗在2024年第1天，在國旗歌聲中緩緩升起。

基隆市歷年元旦升旗典禮多在文化中心廣場露天舉行，今年改在城際轉運站大頂棚，搭設升旗台辦升旗儀式，比較不用擔心下雨的干擾。謝國樑上任後，施政強調以「愛」為出發點，打造基隆成為最有愛的城市。昨晚跨年活動主題是「I love keelung 愛來基隆」，今早升旗典禮主題是「台灣頭，看日出，擁抱愛」。

升旗典禮由市府發言人余治明和抗癌鬥士盧妍蓁擔任主持人，並由基隆愛樂合唱團、暖暖高中學生，引領現場民眾唱國歌。基隆市音樂愛心大使許哲誠在升旗前演出「彈琴說愛」，自彈自唱。升旗後基督教貴格會崇信教會獻唱「愛的祝福」 ，伶伶舞蹈團表演「舞動基隆擁抱愛」舞碼。