台東關山彩稻田來了 元月開始進入最佳觀賞期

近年氣候變遷導致景觀花卉栽種難度愈來愈高，台東各地稻田年底收割後，關山鎮農會擇定台9線路旁農地栽種景觀彩稻，以黑、紫、黃、白、綠五種顏色的稻葉品種營造喜鵲意象，遠山綠地，景色宜人。農會總幹事邱美玲說，農曆年前後是彩稻最佳觀賞期，米國學校觀景台高度15公尺，不用空拍機也能在高處觀賞美麗稻田。

二期稻作結束後，池上、關山一帶稻田陸續栽種油菜花、波斯菊等景觀花卉，關山農會在米國學校旁5分農地栽種彩稻，初步可見喜鵲相逢的歡喜圖騰，目前已展現基本雛形。

農會指出，今年委託藝術家王韻筑團隊以「喜鵲相會歡囍圓滿」為主題，兩隻喜鵲在滿月前相會，象徵圓滿與和諧，從高處觀看，喜鵲展現飛翔姿態，也可走至田埂或站在「滿月」處合照，人與作品產生互動性。

總幹事邱美玲說，關山農會在20幾年前栽種彩稻，後來未能延續，改以波斯菊、油菜花、蕎麥等作物迎接春節遊客，氣候導致花海失敗率高，今年改回彩稻，盼帶給遊客不一樣感受，春節期間米國學校正常開放，歡迎遊客來關山賞彩稻。