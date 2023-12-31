2024年台灣平地最早日出在這裡 9大景點直播在家也能追日
新年到來不少民眾會把握機會前往追日，台北市立天文館表示，根據計算今年平地最早日出點會出現在鵝鑾鼻、離島則是蘭嶼，民眾若想追曙光可參考各地「民用曙光」時刻。針對怕冷又想看日出或擔心景點天候不佳或人潮擁擠，天文館提供9大景點直播，在家也能迎接新年第一道曙光。
天文館說，最早曙光通常指「民用曙光」時刻，此時太陽中心點在地平線下6度，天空已明顯轉亮，可以看見地面景物，但在天文觀測上，當太陽在地平線下18度時，所產生的曙光就會使6等星開始消失，稱為「天文曙光」，出現時間會比民用曙光早一小時左右，因此「追曙光」時參考民用曙光較符合生活經驗，若想體驗天空由暗轉亮的過程，則可參考天文曙光時間提早等待。
根據天文館計算，2024年全國第一道民用曙光將在清晨6點3分出現於花蓮縣柏南山，全國最早日出也在柏南山，為6點28分0秒。但柏南山海拔高達3443公尺，抵達不易，若想在台灣本島平地追元旦日出，最早是在鵝鑾鼻燈塔的6點34分11秒，離島則為蘭嶼的6點29分7秒。
天文館特別彙整全國各地設有高畫質攝影機，又可欣賞到日出美景的直播景點，如東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處、東部海岸國家風景區管理處、墾丁國家公園管理處及阿里山國家風景區管理處等。
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