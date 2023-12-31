台11線花蓮段 連假增移動測速

台11線31公里處日前不到24小時接連發生兩起車禍，造成2人死亡、3人受傷，其中還有不到1歲嬰兒受傷，兩起車禍警方都還在調查肇事原因，但該路段為連續山路彎道，警方已在元旦連假期間增設移動式測速照相設備，提醒出遊民眾注意安全，減速慢行。

台11線有最美省道公路之稱，因鄰近海岸線且道路寬敞，成為許多超跑及大型重機愛好者聖地。事故路段為山區連續彎道，不時有車輛挑戰高速過彎，台11線0至72.5公里路段，去年就發生4件死亡車禍，132件車禍傷亡案件。

近日2起事故都發生在知名景點、花蓮豐濱鄉芭崎瞭望台附近，首起車禍發生在28日下午3時17分，27歲高姓男子駕駛自小客車往北行駛，疑似天雨路滑或者沒有注意到車前狀況，偏離車道，與對向30歲蘇姓男子駕駛的小客車發生側撞，高男傷重不治，蘇男及妻子、不到一歲的幼女輕微擦挫傷，沒有生命危險。

相隔10多個小時，29日上午7時59分，在距離首起車禍不到500公尺的台11線31.1公里處，又有28歲張姓男子騎乘大型重型機車往南行駛時，疑似因天雨路滑自摔，撞上對向車道邊溝，張男失去生命跡象，送醫不治。

警方今年9月在台11線24.1至26.5公里處，水璉南溪橋至牛山呼庭公車站設置區段測試設備，限速50公里；因應元旦連假，也在台11線43公里處增設移動測速照相。