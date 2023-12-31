聽新聞
test
0:00 / 0:00

台11線花蓮段 連假增移動測速

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

台11線31公里處日前不到24小時接連發生兩起車禍，造成2人死亡、3人受傷，其中還有不到1歲嬰兒受傷，兩起車禍警方都還在調查肇事原因，但該路段為連續山路彎道，警方已在元旦連假期間增設移動式測速照相設備，提醒出遊民眾注意安全，減速慢行。

台11線有最美省道公路之稱，因鄰近海岸線且道路寬敞，成為許多超跑及大型重機愛好者聖地。事故路段為山區連續彎道，不時有車輛挑戰高速過彎，台11線0至72.5公里路段，去年就發生4件死亡車禍，132件車禍傷亡案件。

近日2起事故都發生在知名景點、花蓮豐濱鄉芭崎瞭望台附近，首起車禍發生在28日下午3時17分，27歲高姓男子駕駛自小客車往北行駛，疑似天雨路滑或者沒有注意到車前狀況，偏離車道，與對向30歲蘇姓男子駕駛的小客車發生側撞，高男傷重不治，蘇男及妻子、不到一歲的幼女輕微擦挫傷，沒有生命危險。

相隔10多個小時，29日上午7時59分，在距離首起車禍不到500公尺的台11線31.1公里處，又有28歲張姓男子騎乘大型重型機車往南行駛時，疑似因天雨路滑自摔，撞上對向車道邊溝，張男失去生命跡象，送醫不治。

警方今年9月在台11線24.1至26.5公里處，水璉南溪橋至牛山呼庭公車站設置區段測試設備，限速50公里；因應元旦連假，也在台11線43公里處增設移動測速照相。

車禍 元旦連假 測速

延伸閱讀

元旦連假首日 國道一號彰化段7車連環撞

24小時內2起死亡車禍 台11線花蓮路段連假增設移動測速

聆賞管樂、瘋跨年、升旗健走 元旦連假來嘉義市旅遊從早玩到晚

元旦連假逛台中「入境山林」展療癒 國內木創品牌溫潤2024年

相關新聞

自由中國號 船員第2代重溫舊夢

1955年6位年輕人帶著夢想與勇氣，開著「自由中國號」花114天橫跨太平洋到達美國，這艘手工打造中式木造帆船有百年歷史，...

台11線花蓮段 連假增移動測速

台11線31公里處日前不到24小時接連發生兩起車禍，造成2人死亡、3人受傷，其中還有不到1歲嬰兒受傷，兩起車禍警方都還在...

基隆明晚跨年煙火秀360秒 推薦5處觀賞點「暖暖」配樂

後天就是元旦，明天是今年最後一天，基隆市政府明晚12時在文化中心頂樓有跨年煙火秀，邀請國慶煙火及澎湖花火節執行團隊，施放...

元旦連續假期首日蘇花路廊下午順暢 明南北車流量反轉

元旦連假首日，遊客湧進東部，蘇花路廊今天上午南下車多，蘇花改北口車流回堵到蘇澳新站前，午後逐漸趨緩，下午車流順暢，明天南...

台東元旦假期「賞梅」撲空 梅農：冷不夠持續！再等等

日前首波冷氣團發威，全台氣溫驟降，不過，台東幾處賞梅景點均尚未全面開花，正處於含苞待放狀態。今天不少民眾利用元旦假期上山...

採包裹式表決 綠退席藍續審 宜蘭286億總預算過關

宜蘭縣議會審議明年度總預算約286億，大會採「包裹式」表決通過。民進黨團認為，許多爭議未解，應逐條審查，國民黨仗著人數強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。