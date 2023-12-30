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元旦連續假期首日蘇花路廊下午順暢 明南北車流量反轉

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
國5南向南港到頭城路段今上午5時車潮湧現，預估傍晚舒解，另一方面，北上宜蘭至坪林路段明日上午10時過後湧現，一直持續到深夜0時過後逐漸舒解。圖／擷取自1968高速公路即時影像
國5南向南港到頭城路段今上午5時車潮湧現，預估傍晚舒解，另一方面，北上宜蘭至坪林路段明日上午10時過後湧現，一直持續到深夜0時過後逐漸舒解。圖／擷取自1968高速公路即時影像

元旦連假首日，遊客湧進東部，蘇花路廊今天上午南下車多，蘇花改北口車流回堵到蘇澳新站前，午後逐漸趨緩，下午車流順暢，明天南北車流將會反轉；國道5號南下南港到頭城段上午5時許湧現，傍晚後將舒緩，明日上午10時過後則會有北返車潮。

公路局東分局指出，蘇花路廊南下上午6時許出現車潮，7時進入尖峰，每小時車流量約為900到1000輛，台9線箕山橋到蘇花改北口、南澳市區等地壅塞：中午過後車流減緩，截至下午3時南下車流量為1萬1079輛，預估仍有2000輛通行需求。

東分局估計，明天南下車流約為9000輛次，北上為1萬2000輛次，南北車流量反轉。警方提醒，明天上午7時到下午1時、元旦中午12時到下午6時，蘇花改開放雙向路肩行駛大客車，並禁止21噸以上大貨車通行。

高公局表示，今天上午5時許，國5南向南港到頭城路段車潮湧現，預估下午5時過後舒緩；明天上午6時許到下午3時許南港到頭城仍會車多，另一方面，北上宜蘭至坪林路段明日上午10時過後湧現，一直持續到深夜0時過後逐漸舒解。

警方提醒，明日上午5時到中午12時國5封閉石碇及坪林南下入口匝道，明、後天下午1時到6時蘇澳到頭城北向各入口實施高乘載管制。

蘇花路廊南下上午6時許出現車潮，7時進入尖峰，中午過後車流減緩，明日南北車流反轉。圖／宜蘭縣警局提供
蘇花路廊南下上午6時許出現車潮，7時進入尖峰，中午過後車流減緩，明日南北車流反轉。圖／宜蘭縣警局提供

元旦連假 蘇花改 流量

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