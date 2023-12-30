台東元旦假期「賞梅」撲空 梅農：冷不夠持續！再等等
日前首波冷氣團發威，全台氣溫驟降，不過，台東幾處賞梅景點均尚未全面開花，正處於含苞待放狀態。今天不少民眾利用元旦假期上山賞梅卻撲了空。梅農表示「看梅雪，還要再等等」。
「天氣有冷，但不夠持續。」延平鄉鸞山余姓梅農說，現在山上梅園只有少數幾株開花，大多還在含苞待放，可能要看元旦後的天氣冷得夠不夠久，他預估1月中有機會看到梅花盛開的雪景。
台東包括海端鄉新武、延平鄉鸞山、太麻里鄉金針山及大武鄉山豬窟是賞梅景點，以延平鄉鸞山最大，梅樹栽種面積達200公頃左右，白色小花開滿枝頭，讓山區宛如覆蓋白雪，美不勝收。
由於目前適逢開花季節，許多民眾今天元旦假期上山賞梅，卻都撲了空，大失所望。「以為梅花都開了呢。」張姓遊客說，去年來鸞山梅花已開了6成，很漂亮，這次都還沒有開花，再等看看了。
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