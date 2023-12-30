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台東酒駕案 較去年增274件

聯合報／ 記者古和純／台東報導

台東縣府昨針對跨年晚會及元旦交通疏運，召開道路安全聯繫會報，台東縣警局交通隊指出，今年縣內交通酒駕取締件數與車禍死亡人數，相較去年增加，取締件數增274件，死亡交通事故增加5件、5人。死亡車禍為例，發生時段以凌晨零點至2時，40餘歲中年人自撞護欄居多，警局協調路權單位，做好防範。

台東縣警察局交通隊長劉正達表示，今年5月22日起執行「行人高發事故路口精緻執法」專案勤務，已針對縣轄50處易生行人事故路口加強重點執法，台東分局轄區20處、其餘分局轄區各10處。

台東縣今年1到11月，取締酒駕1449件，死亡交通事故12件12人，去年1到11月取締酒駕1175件，死亡交通事故7件7人，同期相較，取締件數增274件，死亡交通事故增加5件、5人。警方分析，今年酒駕肇事死亡12件均自撞，自撞護欄3件最多，年齡40到50歲4件最多，案發時段凌晨零點到兩點4件最多。

警方指出，協調路權單位，強化事故地點夜間反光設施，並加強夜間取締酒駕強度，仍提醒用路人，遵守交通安全規則。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台東 酒駕

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