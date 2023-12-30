採包裹式表決 綠退席藍續審 宜蘭286億總預算過關

宜蘭縣議會審議明年度總預算約286億，大會採「包裹式」表決通過。民進黨團認為，許多爭議未解，應逐條審查，國民黨仗著人數強行統包通過，是「最黑暗一天」，集體退席表達不滿；國民黨團表示，盡心盡力審議，民進黨卻刻意刁難，不審預算，反而抹黑、造謠。

宜蘭縣議會計34席，國民黨13席最多，民進黨11席，無黨籍則組成在野聯盟，昨天是臨時會最後一天，審議明年度總預算案，計223案、286億餘元，主要爭議集中於國際童玩節與公辦民營的頭城人文國中小。

民進黨縣議員陳文昌指出，縣府列童玩節收入為4550萬元，計18萬餘張門票，但其實去年只有收8萬張，建議刪去預算，明年不收門票，吸引遊客帶動周邊商機；民進黨縣議員謝燦輝表示，人文國中小6年合約屆滿，縣府還沒完成續約就編預算不合理，應加入附帶條件，先編列1到7月預算即可。

議會昨過半數同意採包裹式表決，民進黨團集體退席抗議，留下國民黨與在野聯盟繼續表決，最後全數通過明年度總預算案。

陳文昌說，國民黨議員經常缺席，導致議會流會，昨才要用2小時把所有不合理預算，用包裹式表決的方式強行通過，「是我在議會30年來最黑暗的一天」，黨團退席表達最大程度的抗議。

國民黨團書記長林義剛表示，昨是議會期限，本就應該把明年度總預算審完，縣府才有辦法施政。意見相左就投票表決，這符合民主程序，也是合理的作法。

國民黨議員楊弘旻說，從10月到現在2個多月，民進黨議員已充分質詢，仍要技術性杯葛。縣府為縣政打拚也核實編預算，無黨籍議員都認同沒刪任何一毛，民進黨卻雞蛋挑骨頭，甚至威脅不能表決，令人難以接受。