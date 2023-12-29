台東山海縱谷元旦假期 這樣開車最放心！警公布取締熱區

再過兩天即將迎接新年元旦，並從今天起將有3天連假，因台東縣今年辦理多項戶外大型跨年演唱活動，引爆出遊人潮，縣內住宿率高達9成；警方為維護台9線、台11線、台20線及197縣道交通順暢，今天公布多個景點，將加強違規取締。

關山分局表示，台9線花東縱谷公路安全景觀大道「瑞豐永安段」，全長2.9公里（含武陵大橋)，即將於近期完工。瑞豐永安段雖拓寬完成，但該路段南端，通過武陵三叉路路口及北端在通過永嶺路路口後，道路縮減為雙向2車道，不過，警提醒，該路段速限每小時60公里，分別在南下台9線327.3公里及北上327公里路肩處實施測速，為常設稽查路段，以防用路人超速釀禍。

此外，台9線327公里處與永嶺路路口（武陵大橋北端）增設「三色管制號誌」(紅綠燈)，並於今年11月24日正式啟用，該號誌運作狀況目前為每天上午6時至晚間10時許為三色管制號誌，晚間10時至上午6時許則為閃黃號誌，請用路人遵循號誌行駛，並減速慢行，以維護該路段行車安全。

元旦3天連假，關山分局將針對關山親水公園、關山農會米國學校、池上客家園區、池上牧野度假村、池上伯朗大道、鹿野高台觀光茶園、鹿野四維路脫線牧場等7個易壅塞路段，加強交通指揮疏導，維持「路口淨空」。

在台東分局部分，針對轄區如知本溫泉、富山護漁區、初鹿牧場等及交通輸運場站，規劃交通疏導勤務，以維交通秩序及順暢，提升遊憩品質。

為避免交通堵塞，影響連續假期縣府舉辦海濱公園跨年活動，警方特別調派大量警力針對台9線、台11線及開幕活動會場周邊，加強疏導人車，如車流回堵時，則立即疏導車流，避免影響通行。

在成功分局部分，針對台11線預估特別在都蘭水往上流、東河肉包、都歷天空之境、成功鎮三仙台、美山花海、長濱八仙洞等地區，將實施彈性交通管制作為。

而今年三仙台雖因施作拱橋修復工程，未舉行相關活動，但仍將有大量民眾湧入迎曙光，因此，成功分局元旦當天，將對三仙台風景區周邊道路實施彈性交通管制，並呼籲民眾提前出門注意行駛路線，以免徒增困擾。

時值冬令時節，警方提醒民眾常有飲酒驅寒或飲宴習慣，警方將針對易酒駕、易超速行駛或違規超車、停車路段，加強交通稽查勤務作為，防制事故發生，另外，部分用路人恐長途駕車，易造成「疲勞駕駛」，警提醒，駕駛若感覺疲累務必停靠路旁安全適當位置休息，勿因一時疏忽，造成終身遺憾。