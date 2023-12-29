記錄曾經的南方澳 「以海水為墨水書寫」討海筆記問世

宜蘭南方澳漁港是全台三大漁港之一，近年漁業技術轉型、海洋資源減少，漁港逐漸沒落，傳統技術也失傳。曾獲選全國十大傑出漁民的蘇澳漁會理事長蔡源龍，寫下自身數十年的討海經歷，記錄南方澳漁港的興衰，盼傳承歷史記憶，也舉辦攝影展，促進漁港轉型。

今年73歲的蔡源龍是宜蘭縣頭城鎮人，家中四世漁民，5歲時哥哥在海邊戲水被海浪捲走，舉家搬到南方澳展開新生活。蔡16歲就跟著父親出海，經歷竹筏釣鯖魚「釣艚仔」、拖網漁船到遠洋延繩釣，走遍南方澳、新竹南寮漁港、釣魚台海域，從「煮飯仔」成為船長，也曾險遭巨浪滅頂，66歲當上蘇澳區漁會的理事長。

今年是南方澳建港百年，蘇澳區漁會出版「百年漁港紀念冊」，蔡源龍閱覽初稿時，與南方澳文史工作者廖大慶、吳小枚都有一種感覺，書中較未提及漁港的主角「討海人」，以及討海人賴以為生的「漁場」，便種下了書寫討海筆記的念頭，雖也曾擔心力有未逮，在許多人的幫助下，「以海水為墨水書寫：蔡源龍的討海筆記」今年10月付梓。

全書包含蔡源龍的人生經歷、南方澳附近的漁場介紹、2019年跨港大橋斷裂回憶，訪問5名南方澳船長經營巾著網、扒網和寶石珊瑚魚等不同漁法，第一位漁民鎮長林棋山，以及從傳統產業轉型為文史工作室的三鋼鐵工廠故事。

蔡源龍特別指出，南方澳遠洋延繩釣漁業世紀初曾盛極一時，但海洋資源漸漸枯竭，2017年政府實施遠洋漁業三法後，老船長對新法無所適從，基本工資規定嚴苛；在高油價、低漁貨與船員工資提升的情況下，遠洋延繩釣入不敷出，目前南方澳只剩42艘船，又無年輕人投入，恐怕會繼續萎縮、凋零。

蔡源龍今年與廖大慶等人共同成立南方澳產業文化發展協會，盼在傳統漁業沒落的浪潮下，逐步將南方澳轉型為觀光漁港。南方澳文協今天舉辦新書發表會，也同步舉辦南方澳攝影展，為南方澳百年慶祝系列活動畫下句點。