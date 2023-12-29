台東縣長饒慶鈴昨宣布，「TTGO台東預約接駁服務」升級系統平台明年1月5日上線，除市區外，全縣各鄉鎮民眾可透過網站、App及電話預約搭乘，縣府並提供50%車資補貼，並招募各鄉鎮在地司機加入服務團隊，創造服務與就業雙贏。

台東縣府以去年918大地震後接駁服務經驗，強化「TTGO台東預約接駁服務」，配合縣府10月推出的台東TPASS通勤月票服務，完善串聯客運及台鐵運輸路網，降低縣民旅運成本。

縣府交觀處指出，「TTGO台東預約接駁服務」升級後可於縣內15鄉鎮服務，因應各鄉鎮大眾運輸特性，針對長濱、成功、東河、延平、海端、金峰及達仁等缺火車交通運具鄉鎮，提供跨鄉鎮接駁車服務，其餘則以鄉鎮內接駁為主。

交觀處說明，使用「TTGO台東預約接駁服務」應搭車日前3天預約，不提供隨招隨停服務，車資依台東縣計程車費率計算，總車資50%由政府補助，搭乘者僅需自付50%，以「共乘」為主，最少需2名乘客預約，並採共乘分攤，共乘人數愈多、負擔車資愈少。

另接駁服務團隊以「在地人服務在地人」核心精神招募司機，歡迎自有車輛縣民報名參加，經審核、完成專業訓練後即可加入服務團隊，搭車線上預約請見官方網站，周一到周日24小時開放，電話預約089-220855。