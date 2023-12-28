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Hold住姐自嘲廚藝不佳 向婆婆討教為花蓮寒士煮湯圓
藝人「Hold住姐」謝依霖今天在人安基金會花蓮平安站現身，為約20名寒士街友煮暖呼呼的湯圓，她自嘲廚藝不佳，前天才趕緊向婆婆詢問湯圓怎麼煮才好吃，希望大家吃了湯圓在新的一年圓滿。人安花蓮平安站長羅佳翔表示，歲末年終邀請大家認捐，將溫暖傳遞給弱勢朋友。
謝依霖說，今天很開心可以來到這邊，「能幫助別人是非常幸福的一件事情」，回到花蓮後，非常關心在地弱勢團體，父親也會冬季送暖等。選擇煮湯圓不只是好吃，還有團團圓圓溫暖人心的寓意，希望在新的一年圓圓滿滿。
她笑說，自己不會下廚，連湯圓都不太會煮，前天趕緊向婆婆討教怎麼煮湯圓，這才知道湯圓與糖水要分開煮，不然可能就是全部放在一起煮會不好吃，今天煮傳統紅白湯圓，相信是大家小時候的回憶。
站長羅佳翔表示，花蓮市區約有220位無家者，全縣有300多位，今年以700元禮盒與500元紅包，送給弱勢朋友。但今年募款不是很樂觀，募款25萬元，目前僅有2成，除了資源有限外，大家比較習慣捐贈物資，「但金錢還是最實用」，今年希望大家伸出援手，讓無家者有好年可過。
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