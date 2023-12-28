台東搭車更便利 預約接駁服務升級平台明年1月5日上線

台東縣府「TTGO台東預約接駁服務」升級系統平台今在縣長饒慶鈴主持下，將於明年1月5日正式上線，除市區外，全縣各鄉鎮民眾可透過網站、APP及電話預約搭乘，體驗更便利的交通服務。

耴慶鈴表示，TTGO台東預約接駁服務升級，將提供全縣站與點之間的預約接駁，縣府也將給予車資補貼；另也招募各鄉鎮在地司機加入服務團隊，創造服務與就業的雙贏。

縣府以去年918大地震接駁服務經驗強化「TTGO台東預約接駁服務」，並配合使用縣府今年10月推出的台東TPASS通勤月票服務，將可更完善的串聯客運及台鐵運輸路網，降低旅運成本。

縣府交觀處指出，「TTGO台東預約接駁服務」升級後將可於縣內15鄉鎮服務，並以各鄉鎮現有大眾運輸設施特性，區分為長濱、成功、東河、延平、海端、金峰及達仁等缺乏火車主要大眾交通運輸工具鄉鎮，提供接駁車跨鄉鎮的接駁服務；而其餘鄉鎮則以鄉鎮內接駁服務為主，並於明年1月5日正式上線。

交觀處強調，欲使用「TTGO台東預約接駁服務」請於搭車日前3天預約，不提供隨招隨停服務，線上預約請見官方網站、APP（MYTTGO），週一到週日24小時開放；電話預約請撥089-220855（週一到週五09:00~22:00）。將事先提供車資報價給搭乘民眾，依台東縣計程車費率計算，總車資50%由政府補助，民眾僅需自付50%，服務方式以「共乘」為主，最少需2名乘客預約，並採共乘分攤方式，共乘人數愈多、每人付擔車資愈少。

另接駁服務團隊以「在地人服務在地人」的核心精神進行司機招募作業，有興趣且自有車輛的民眾報名參加，經審核與完成相關專業訓練後，即可正式加入服務團隊。司機報名專線089-220855，或加入微光行動協會官方LINE@帳號（LINE ID:@933ynzfy）了解更多報名資訊。