台東最便宜土地 每平方公尺6元

台東縣政府公告明年度全縣土地現值及公告地價，最貴每平方公尺20萬4500元，最便宜區段地價為每平方公尺6元，有民眾查出，最低價土地居然位在中央山脈，引發熱議，直呼「誰會買」？

台東縣地政處指出，近年政府推行實價登錄2.0等政策，交易量較上期縮減，但地價微幅上漲，尤其近年台東縣各項重大公共工程持續推動，牽動房地交易行情。不過有民眾查出，每平方公尺僅6元的最便宜區段土地，居然是中央山脈的林班地，笑說「沒路、沒水、沒電、沒通訊，誰會買」？

台東縣地價暨標準地價評議委員會評議通過明年公告土地現值及公告地價，平均調幅為1.35%及1.84%，地王仍是台東市正氣路與光明路角地，每平方公尺20萬4500元，鸞山段下野部落西側臨溪土地每平方公尺為36元；最低區段地價位在鄰高雄市及花蓮縣的林班地，每平方公尺6元。