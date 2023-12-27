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沒床位老翁安置前1天凍死 善心人捐30萬防憾事重演

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
沒床位老翁安置前1天寒流凍死，善心人捐30萬防憾事重演。記者游明煌／翻攝
沒床位老翁安置前1天寒流凍死，善心人捐30萬防憾事重演。記者游明煌／翻攝

基隆市張姓八旬老翁因有高血鉀病送醫，出院時社會處找不到立即安置床位，後來好不容易找到，卻在安置前一天因寒流凍死菜園。善心人士陳培鈴今捐出30萬，希望協助獨居長者或邊緣戶之醫療費用急難救助。市議員許睿慈說，「安置不能有1天，甚至半天的空窗期。」

張姓老翁20日出院，但因住處遭火災損毀難以居住，里長市府請求幫忙，社會處尋找安置機構只有21日才有床位，社工先帶回他家住一晚，沒想到21日發現他已死在距3公里菜園，身著單薄衣物，當天寒流來襲，檢警相驗疑失溫凍死。

社會處挨批處置不當，社會處說明，當時社工評估狀況還好才離開，但有1天落差，會檢討改進以後要能「無縫接軌」。

陳培鈴得知此事件後，今天透過親友捐出善款。許睿慈說，政府對於獨居長者與邊緣戶的身份認定，往往需要經過冗長的程序與時間，相關急難救助的申請同樣曠日費時，等資源到位往往已經來不及。

陳培鈴表示，得知獨居老翁因為安置流程不當離世令她很難過，希望用行動給予有需要的人，在較為冗長且繁複的政府申請程序之外，也可以挹注民間力量，讓善款即時且靈活提供給獨居長者更多的援助。

這筆善款將用於獨居長者或邊緣戶之醫療費用急難救助，以及出院緊急安置後所產生的相關食宿費用，有需要獨居長者或邊緣戶都可憑相關資料向市議員許睿慈服務處，或向正砂社區發展協會理事長俞明發提出救助金申請。

獨居 寒流

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