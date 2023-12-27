花蓮5家飛行傘業者皆非法 縣府公告名單

花蓮上月發生飛行傘摔死人意外，花蓮縣府事後清查縣內5家飛行傘者皆屬非法經營，今天公告非法經營業者名單。縣府指出，目前已有3家提出經營許可申請，正在審查中。

11月18日花蓮豐濱鄉磯崎村發生外縣市遊客玩飛行傘，不明原因從高空墜落身亡意外，花蓮縣府教育處事後成立調查小組，發現除了載飛教練有合格證書，其他包括土地、設置都不符規定，業者未取得經營許可，為非法營業。

花蓮縣府教育處今天發布新聞資料指出，轄內5家無動力飛行運動（飛行傘）業者，皆沒有依「無動力飛行運動及其經營管理辦法」取得經營許可，皆為非法營業。

教育處代理處長翁書敏接受中央社記者採訪指出，經實地查核並輔導業者合法化，11月意外發生後，截至12月中旬，已有3家業者提出經營許可申請，目前進入審查程序。

翁書敏指出，業者依「無動力飛行運動及其經營管理辦法」提供申請資料，縣府收到後會邀相關單位表達意見，並有專家學者參與審查，因是縣內首次辦理，審查過程所需時間無法確定。

翁書敏表示，因管理辦法沒有相關罰則，在自治條例尚未制定前，仍難遏止業者私下攬客，因此透過公告未取得經營許可業者名單，避免民眾因不知情而參與活動。

花蓮縣府指出，目前正研擬規劃訂定無動力飛行運動自治條例，設立完善的事故報告及調查制度，輔導業者申請經營許可，並鼓勵業者採用自動降落傘系統或智能感測裝置等技術，在緊急情況提供額外保護措施。

未經取得經營許可業者包括新城鄉傲翔企業社（花蓮太魯閣飛行傘）及布拉旦休閒運動企業（花蓮太魯閣布拉旦飛行基地）、萬榮鄉大加汗有限公司（明利飛行傘）、豐濱鄉稻草人休閒運動企業社（海景飛行傘）及太平洋滑翔企業社（太平洋飛行傘與稻草人飛行傘）。