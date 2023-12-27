影／宜蘭元旦升旗趕場衝一波 這20幾攤早餐市集最有料
宜蘭縣政府與部分鄉鎮市公所每年辦元旦升旗，吸引大批民眾，還有人趕場品味各地早餐。今年以縣府舉辦的升旗典禮規模最大，送3500份饅頭及豆奶；宜蘭市公所最具開創性，20幾攤「早安市集」中西美食共900份，任你挑；蘇澳鎮公所「千人派對」吻仔魚粥及魚丸湯，海味十足，冬山鄉公所也有米粉羹跟咖啡。
縣政府舉辦的元旦升旗典禮1月1日上午6時40分在宜蘭運動公園田徑場舉行，發送2000面小國旗，另準備3500份饅頭及豆奶的活力早餐贈送全程參與健行民眾，還有電視、電冰箱、洗衣機、除濕機、腳踏車等摸彩。
宜蘭市公所首度把中西式早餐攤位帶進現場，今天宣布元旦上午7時30分在市民之森廣場發放900份價值百元的早安餐劵及保溫杯紀念品，8時升旗後「早安市集」開動，有中式滷肉飯、蛋餅、鹹粥、油飯，西式的漢堡、pizza、手沖咖啡、手搖杯等，品項種類多，更邀請小農提供在地蔬果，社區發展協會手作烘焙、美食餐點，還有適合親子手作的超輕土等，邊吃早餐、邊看表演。
位處港區的蘇澳鎮「千人早餐派對」海味十足，元旦7時20分在公所廣場前舉行升旗，發送早餐兌換券，包含500份吻仔魚粥、500份菜頭魚丸湯搭配肉燥炒米粉，貼心備有200份素粥，摸彩品是50吋4K UHD智慧聯網顯示器、氣炸鍋、除濕機等。
冬山鄉公所6時30分在鄉公所前廣場舉辦升旗後健行，健行終點備有平安米粉羹及咖啡。
羅東鎮公所今天也公布「升旗健走-幸福跟著走」內容，健走時間約1小時，走完全程參加抽獎，獎品是微型電動二輪車、65吋及55吋液晶電視機、除濕機及電扇等；礁溪鄉公所在礁溪國小舉辦元旦升旗，安排旗手帶領展開長寬4×6公尺巨幅國旗進場，贈送民眾小國旗、紀念帽、溫泉米、礦泉水、金屬桌上旗組、摸彩券，典禮表演活動結束後摸彩。
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