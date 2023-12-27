影／宜蘭元旦升旗趕場衝一波 這20幾攤早餐市集最有料

宜蘭縣政府與部分鄉鎮市公所每年辦元旦升旗，吸引大批民眾，還有人趕場品味各地早餐。今年以縣府舉辦的升旗典禮規模最大，送3500份饅頭及豆奶；宜蘭市公所最具開創性，20幾攤「早安市集」中西美食共900份，任你挑；蘇澳鎮公所「千人派對」吻仔魚粥及魚丸湯，海味十足，冬山鄉公所也有米粉羹跟咖啡。

縣政府舉辦的元旦升旗典禮1月1日上午6時40分在宜蘭運動公園田徑場舉行，發送2000面小國旗，另準備3500份饅頭及豆奶的活力早餐贈送全程參與健行民眾，還有電視、電冰箱、洗衣機、除濕機、腳踏車等摸彩。

宜蘭市公所首度把中西式早餐攤位帶進現場，今天宣布元旦上午7時30分在市民之森廣場發放900份價值百元的早安餐劵及保溫杯紀念品，8時升旗後「早安市集」開動，有中式滷肉飯、蛋餅、鹹粥、油飯，西式的漢堡、pizza、手沖咖啡、手搖杯等，品項種類多，更邀請小農提供在地蔬果，社區發展協會手作烘焙、美食餐點，還有適合親子手作的超輕土等，邊吃早餐、邊看表演。

位處港區的蘇澳鎮「千人早餐派對」海味十足，元旦7時20分在公所廣場前舉行升旗，發送早餐兌換券，包含500份吻仔魚粥、500份菜頭魚丸湯搭配肉燥炒米粉，貼心備有200份素粥，摸彩品是50吋4K UHD智慧聯網顯示器、氣炸鍋、除濕機等。

冬山鄉公所6時30分在鄉公所前廣場舉辦升旗後健行，健行終點備有平安米粉羹及咖啡。